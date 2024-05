To už mohl jmenovat labradora. Putin ministrem obrany zaskočil ruské vedení

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Toto jmenování nedává smysl. Už jsem viděl dvacet verzí, které vysvětlovaly, proč je Belousov dobrá volba. Ale všechno jsou to blbosti,“ řekl nejmenovaný vládní úředník portálu The Moscow Times. „Je to teoretik. Se skutečnou ekonomikou má pramálo společného,“ myslí si.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) má Kreml v úmyslu pověřit Belousova integrací obranného průmyslu a odvětví napojených na ruský bezpečnostní aparát s širší domácí ekonomikou. Prezident Vladimir Putin si podle expertů dělá starosti kvůli korupci v ruské armádě, konfliktům mezi ní a zástupci zbrojního průmyslu či neefektivitě ministerstva obrany jako celku.

Šojguův odchod jako takový státní aparát nezaskočil. Že se jeho působení chýlí ke konci, bylo podle zdrojů jasné už krátce po loňské vzpouře žoldnéřského vůdce Jevgenije Prigožina proti vojenskému velení. Že si Putin vybere právě Belousova, s tím se ale údajně nepočítalo.

„Caligula jmenoval svého koně senátorem. V našem případě bychom mohli Putinova labradora jmenovat ministrem obrany,“ řekl The Moscow Times další vládní úředník s odkazem na jednoho z Putinových psů.

Zdroji z ministerstva obrany zase nedává smysl Šojguův přesun do čela bezpečnostní rady, nejvyššího prezidentova poradního orgánu. „Údajně ho odvolali, aby ho odstranili z vojensko-průmyslového komplexu země, nyní se ale ukázalo, že přesně to bude mít na starost,“ uvedl.

Agentura Interfax informovala, že Šojgu bude jako tajemník Rady současně zástupcem prezidenta ve vojensko-průmyslové komisi a také povede Federální službu pro vojensko-technickou spolupráci.

Někteří vládní úředníci nicméně volbu Belousova, dosavadního prvního místopředsedy ruské vlády, podle The Moscow Times vidí jako logickou k optimalizaci vojenských výdajů, neboť Moskva si uvědomuje pravděpodobnost dlouhodobého konfliktu na Ukrajině.

„Jeho úkolem bude zajistit, aby co nejvíce peněz šlo na válku a zabíjení Ukrajinců, a ne do kapes úředníků ministerstva. Je zastáncem stimulace ekonomiky státními investicemi a plánovaným hospodářstvím. Je superloajální vůči Putinovi. Nemá svůj vlastní tým. Není s nikým spojen,“ uvedl jeden z nich.

Také podle dalšího zdroje blízkému ministerstvu obrany je Šojguovo odvolání pochopitelné. „Ve většině struktur napojených na ministerstvo měly finanční prostředky tendenci záhadně mizet,“ uvedl.

„Čeká ho hromada hnoje“

Podle ISW Belousovovy zkušenosti z různých ekonomických postů i jeho podíl na různých projektech pro inovace a vývoj dronů v rámci zbrojního průmyslu znamenají pro vedení aparátu ministerstva dobrou zprávu. Resort pod Šojguovým vedením čelil kromě obviněním z korupce také byrokratické těžkopádnosti a byl pod palbou kritiky ruských vojenských komentátorů

Také ti podle portálu Meduza reagovali výběr Belousova rozpačitě, většina z nich ho ale vnímá pozitivně a shodla se na tom, že přesně takového člověka Rusko nyní potřebuje. „Bude se muset vypořádat s takovou hromadou hnoje, že by se z toho sám Herkules zbláznil. Jeho jmenování považuji za veskrze dobrou věc,“ napsal proválečný bloger Sergej Koljašnikov.

„Výběr člověka z jiného úřadu, kterému prezident důvěřuje, naruší pevný systém korupčních vazeb uvnitř ministerstva obrany,“ uvedl komentátor Dmitrij Selezňov, jenž stojí za telegramovým kanálem Dva majoři.

„Doufám, že změní a zmodernizuje stávající nefunkční systém tak, aby odpovídal současným výzvám. Šojgu tváří v tvář největší misi svého života, speciální vojenské operaci na Ukrajině, selhal,“ konstatoval kanál s názvem Vojenský informátor.

Někteří blogeři poukazovali na to, že Belousovovo jméno není příliš známé. „Mám jen jednu otázku, může mi někdo říct, kdo to je?“ uvedl kanál Stíhací bombardér spojený s ruskými leteckými silami.

Analytik a profesor na Chicagské univerzitě Konstantin Sonin v pondělí poznamenal, že změny ilustrují myšlení Kremlu. „Věci nejdou podle Putinova plánu, ale bude donekonečna střídat tutéž malou skupinu loajálních. Putin se vždy bál přivést nové lidi na vysoké pozice,“ míní Sonin.

Ruský vůdce oznámil plánované změny v čele resortu obrany a bezpečnostní rady, ostatní ministři nebo šéfové tajných služeb zůstávají.