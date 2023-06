Ve vystoupeních na dalších stanicích pak vyjádřil názor, že konečné rozuzlení kauzy ještě nepřišlo.

„Přímo to napadlo Putinovu autoritu. Tudíž to nastoluje skutečné otázky a odhaluje skutečné trhliny,“ citovala Blinkena AFP. V rozhovoru s televizí CNN následně dodal, že „je příliš brzy na to říct, kam to povede“.