ANALÝZA: Prigožine, pozor na otevřené okno! Putin zradu neodpouští

Proti třetí ze zmíněných situací se Prigožin v první polovině června vzbouřil, což, jak podotýkají americké tajné služby, vedlo k teatrálnímu plánu poslat kolonu obrněnců až téměř k Moskvě.

Výměnou za beztrestnost pro sebe a ozbrojence, které do tohoto dobrodružství zatáhl, Prigožin zavelel k návratu wagnerovců na původní pozice na okupovaných ukrajinských územích.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v sobotu řekl, že „nedokáže odpovědět“, jakou pozici Prigožin v Bělorusku zaujme. Sám zakladatel Wagnerovy skupiny poskytl málo podrobností o své dohodě s Moskvou.

A co bude s jeho lidmi? Wagnerovci působí v jiných podmínkách než regulérní ruská armáda, řekl v sobotu televizi CNN major americké armády ve výslužbě Mike Lyons. Jsou živeni lépe než vojáci – což znamená, že úplná asimilace bude obtížná.

„Možná se někteří připojí (k armádě),“ podotkl. Nicméně jsou tito lidé loajální muži, Prigožinovi, nikoli zemi, tedy Rusku.

Dohodou o beztrestnosti nebezpečí pro Prigožina neskončilo, shodují se také odborníci. „Putin zrádcům neodpouští. I když Putin říká: ‚Prigožine, jeď si do Běloruska‘, stále je to zrádce a myslím si, že mu to Putin nikdy neodpustí,“ řekla v CNN bývalá šéfka moskevské kanceláře a dlouholetá odbornice na ruské záležitosti Jill Doughertyová.

Jevgenij Prigožinv hledákču odstřelovače s ruskou vlajkou v troskách radnice dobytého Bachmutu (3. dubna 2023)

Podle ní je možné, že Prigožina někdo v Bělorusku zabije. A jak? Například pro uprchlé agenty si ruské tajné služby připravili mediálně chytlavé vraždy radioaktivními látkami, jak se mohli přesvědčit Alexandr Litviněnko s poloniem či Sergej Skripal s novičokem. Pro řadové potížisty jsou pak asi nejběžnější smrtí záhadné pády z otevřených oken ve vyšších patrech.

Pro Moskvu to je podle ní těžké dilema. Dokud Prigožin „má nějaký typ podpory, je hrozbou, bez ohledu na to, kde se nachází“.

Co to znamená pro Putina?

Putin nyní také čelí skutečným problémům. Ačkoli ruský prezident přežil patovou situaci, nyní připadá mnohým jako slaboch – nejen před světem a jeho nepřáteli, ale i pro svůj vlastní lid a armádu. To by mohlo představovat riziko, pokud se v Moskvě najdou pochybovači nebo rivalové, kteří zavětří příležitost, jak podkopat Putinovu pozici.

„Kdybych byl Putin, měl bych obavy z lidí v ulicích Rostova, kteří povzbuzovali wagnerovce, když odjížděli,“ řekl Dougherty.

Snímky ze sobotní noci v Rostově na Donu ukázaly jásající davy kolem vozidla s Prigožinem. Lidé lačnili po tom, aby si s ním potřásli nebo aspoň plácli rukou. Nebyla nouze o selfíčka.

„Proč průměrní Rusové na ulici jsou nadšení lidmi, kteří se právě pokusili o převrat?“ ptal se Dougherty. „To znamená, že je možná podporují nebo se jim líbí. Ať je to jakkoli, pro Putina je to opravdu špatná zpráva,“ usoudil.

Bývalý šéf operací CIA v Rusku Steve Hall řekl, že i ostřílení pozorovatelé Ruska jsou celou událostí pěkně zaskočeni. „Všichni se škrábou na hlavě,“ řekl CNN. „Máte tu dva muže, kteří se ocitli v neudržitelné situaci a museli najít cestu ven,“ podotkl.

Dohoda o tom, že se Prigožin uklidí do Běloruska byl pro obě strany krok, jak si zachránit tvář. Tím ale jejich bouřlivý vztah nekončí, uzavřeli pozorovatelé.