Ruský medvěd na hliněných nohách slábne, radovat se je předčasné, řekl Rakušan

„Medvěd na hliněných nohou, vůdce, který je nervózní. Myslím, že kdokoliv viděl ten včerejší projev Vladimira Putina, viděl, že z toho bývalého sebevědomí zbylo jen málo. Ta nervozita byla obrovitánská,“ řekl na úvod Rakušan.

Situaci označil za klanovou bitvu kolem prezidenta Vladimira Putina. „Ta bývá vždycky o to urputnější, když je velký vůdce slabší,“ dodal o situaci v Rusku. Oslabení ukazuje například vleklý průběh války na Ukrajině a fakt, že v zemi kromě armády působí skupiny jako wagnerovci nebo kadyrovci.

Varoval však před tím, aby se lidé ze situace radovali. „Byl bych velmi opatrný z toho, radovat se z neklidu v Rusku. Od soudů, že by Prigožin byl něco lepšího, bych byl dalek,“ dodal.

Vláda byla podle něj předvídavá s přísnou vízovou povinností pro občany Ruska od začátku konfliktu s Ukrajinou. Nyní ke zpřísňování přistoupilo třeba Pobaltí. „Je to zásadní věc. Konzultoval jsem zpřísnění s ministerstvem zahraničních věcí. To, co nyní navrhuje Pobaltí, už máme,“ řekl. „Každý se v téhle chvíli bojí předvídat konkrétní scénáře vývoje,“ dodal s tím, že ukrajinská armáda dokázala dobře situaci využít.

Kvitoval přístup nynější vlády, která podle něj byla k Rusku ostražitá. „Musíme patřit na Západ, do Severoatlantické aliance,“ dodal.

Podle poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové, která byla druhým hostem pořadu, bylo zvláštní, že puč skončil jedním telefonátem. Začít se radovat nebo říkat, že je to na dobré cestě, podle ní také není na místě. Zpřísnění vízové povinnosti pro občany Ruska označila jako otázku pro experty, kteří vyhodnotí bezpečnostní situaci.