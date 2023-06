Zapomněli jste na lásku k vlasti. Ke vzpouře vedla arogance, říká Kadyrov

Hlava Čečenské republiky uvedla, že lidé v honbě za osobními ambicemi mohou zapomenout na „náklonnost a lásku k vlasti“. „Mluvil jsem s Prigožinem, přesvědčil jsem ho, aby své (ambice) nemíchal se státními záležitostmi,“ napsal Kadyrov.

Podle něj řetězec neúspěšných obchodů, do nichž byl Prigožin zapojen, vedl k podnikatelově aroganci a přetrvávající zášti, zejména proto, že petrohradské úřady „neposkytly jeho dceři pozemek, po kterém toužila“. Tyto faktory mohly mít nebezpečné důsledky a vtáhnout do konfliktu velké množství lidí, píše TASS.

„Myslete na budoucnost země, na své rodiny, na své děti. Takové jednání může vést ke katastrofálním následkům. Nyní to skončilo pokojně, bez krveprolití, ale mohlo se to stát. Krajním opatřením by bylo tvrdé potlačení a zničení každého, kdo by zasáhl do celistvosti Ruské federace,“ sdělil wagnerovcům Kadyrov.

Kadyrov se v sobotu nabídl, že jeho síly jsou připraveny pomoci při potlačení vzpoury wagnerovců, jejichž kolona dorazila až k Moskvě a přinutila úřady v metropoli přijmout sérii bezpečnostních opatření. Dodal, že k tomuto účelu se v případě potřeby nebojí použít velmi tvrdé metody.

Kadyrov v minulosti Prigožina v jeho kritice váznoucích ruských ofenziv na Ukrajině podporoval a také nemíval pro armádní velení vlídného slova. Stejně jako šéf wagnerovců ani čečenský vůdce nicméně nikdy nekritizoval přímo ruského prezidenta Vladimira Putina. Naznačoval, že hlava ruského státu možná nemá o dění na bojišti úplné informace.

Prigožin po v sobotním tažení až před brány Moskvy nakonec tentýž den večer souhlasil s návrhem běloruského lídra Alexandra Lukašenka na to, aby se zase stáhl a zabránil tak dalšímu „prolévání ruské krve“.

V sobotním konfliktu s wagnerovci podle ruských blogerů zahynulo celkem patnáct příslušníků ruských ozbrojených sil. Většina z nich byli bojoví piloti. Osm z nich zahynulo na palubě sestřeleného letounu IL-18. Kromě toho byl zničen útočný vrtulník Ka-52 Aligator – posádka zahynula celá.

Prigožin se podle dohody vyhne trestnímu stíhání stejně jako jeho spolubojovníci, kteří se měli vrátit zpět do svých táborů na Ukrajině. Sám vůdce wagnerovců se má údajně odstěhovat do Běloruska.