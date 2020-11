Známe nejlepší zaměstnavatele. Zvolte si, kde uděláte kariéru

Letošní rok nepřeje deváťákům a letošním maturantům hned dvakrát. Musejí se připravovat na přijímací a závěrečné zkoušky improvizovaně v domácích podmínkách a ti nerozhodnutí navíc nemohou navštívit dny otevřených dveří, které školy pro zájemce o studium pořádají.

Podle ředitelů škol se ale přitom více než polovina studentů rozhoduje o svém budoucím povolání až těsně před podáním přihlášky. „Z interních průzkumů víme, že 67 procent studentů ještě v posledním ročníku základní školy nebylo rozhodnuto, kam podá přihlášku. Kromě návštěv škol či jejich akcí na výstavách jsou významné také reference od známých – z našich studentů takové doporučení měla více než třetina,“ uvádí Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze.

Tam, kde nezafunguje šuškanda, mohou pomoci žebříčky nejslibnějších společností. Podniků, kterých si váží zaměstnanci i konkurence. V Česku sestavují jejich žebříčky personální společnosti, vydavatelské domy i oborové asociace. Mají sice různá kritéria, ale nejdůležitější hodnotou je, jak společnost vnímají především její vlastní lidé.

Dokazuje to například nejnovější anketa Sodexo Zaměstnavatel roku 2020. V kategorii nad 5 000 zaměstnanců obsadily první tři místa ČEZ, Škoda Auto a České dráhy. Letos organizátor zařadil i zcela novou kategorii nazvanou Férový zaměstnavatel. Vznikla z dat na serveru Atmoskop. cz, který obsahuje téměř 150 tisíc hodnocení více než třiceti tisíc českých firem od jejich skutečných pracovníků.

„Hodnocení na Atmoskopu nám umožnila vytvořit žebříček firem tak, jak je vidí jejich zaměstnanci. To znamená, že do kategorie Férový zaměstnavatel se firmy nepřihlašují – jsou v ní všechny firmy na trhu,“ říká Adam Hazdra, manažer projektu Atmoskop.cz. Vlastní lidé tak do popředí vynesli například energetickou skupinu Innogy, stavební firmu Hochtief či úvěrovou společnost Zonky.

Zentiva, nebo Škodovka?

Svůj žebříček představila letos na jaře i Asociace studentů a absolventů Top zaměstnavatelé 2020, které zvolili v anketě mladí lidé na vysokých školách.

Na prvních místech jednotlivých oborů se objevují především velké společnosti – opět žebříčku vévodí energetická jednička ČEZ, česká automobilka Škoda Auto, ale také Komerční banka, Ikea, Starbucks, Zentiva, L’Oréal nebo T-Mobile. Důvodem jsou především možnosti, které tyto firmy nabízejí nováčkům bez pracovních zkušeností. Talenty, které by se jim do portfolia hodily, samy vyhledávají už na středních školách.

„Máme vlastní odborné učiliště a spolupracujeme s desítkami středních škol. Ty podporujeme darováním učebních pomůcek a automobilů pro výukové účely i vzděláváním pedagogů. Studenti také mohou vykonávat svou odbornou praxi v naší společnosti a následně k nám nastoupit jako kmenoví zaměstnanci,“ říká Kamila Biddle ze společnosti Škoda Auto.

Nadané motivují k prodloužení studia na vysokých školách. „Vysokoškolští absolventi především v oborech informační technologie a elektro jsou pro budoucnost automobilového průmyslu klíčoví,“ poznamenává Kamila Biddle.

Zaujměte predátory

Recepční není zrovna práce snů. Kdyby vám ale někdo řekl, že pokud se na této pozici osvědčíte, budete už za rok chodit do kanceláře o patro výš, bude vám hned pozice připadat sympatičtější.

Tímto způsobem pracují s lidmi velcí zaměstnavatelé. Jakmile v nováčkovi odhalí nadání, ať už matematické, manuální, organizační, či jakékoliv jiné, které do oboru zapadá, začnou jej posouvat jako figurku po šachovnici. Z recepční se stane asistentka, z asistentky vedoucí oddělení, z vedoucí ředitelka oblasti. „Jeden z našich mladých kolegů, který u nás začínal jako student a zůstal s námi i po ukončení školy, řekl, že velká banka mu umožňuje účastnit se náročných a zodpovědných projektů, ke kterým by se jako absolvent málokde dostal. Ocenil i to, že mohl působit v bankovnictví právě v době, kdy v něm probíhá řada inovací a digitalizačních aktivit,“ tlumočí Sherin Abazeidová z Komerční banky.

A čím může zájemce „zaměstnavatelského predátora“ zaujmout? „Pro nás je stěžejní motivace a nadšení pro daný obor, to ostatní už je naučíme. I bez předchozí praxe u nás mladí mohou vyrůst a po dvou letech řídit vlastní tým,“ podotýká Marek Bališ ze společnosti KPMG, která získala prvenství mezi auditory.

Dlouhodobě nejperspektivnější jsou znalosti a dovednosti z IT, a to napříč obory. „A pak jsou tu vysoce odborné branže, jako je zdravotnictví, farmacie a věda, které jsou perspektivní nezávisle na panujícím klimatu,“ doplňuje Alžběta Honsová z personální společnosti Randstad. Podle ní ale mají cestou otevřenou i lidé s humanitním vzděláním. „Jen je potřeba počítat s větší konkurencí kandidátů a pochopit, že bez ochoty učit se nové technologie a bez znalosti cizích jazyků to nepůjde,“ doplňuje Alžběta Honsová.

Jiří Halbrštát z ManpowerGroup radí studentům, aby se na pandemii při plánování kariéry příliš neohlíželi: „Jsem si jistý, že se s koronavirem naučíme žít a přijdou další vlivy, které svět práce promění.“