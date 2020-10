Máte po škole a hledáte práci? Praxe v oboru znamená dost bodů navíc

Stáž, brigáda, trainee program, odborná praxe... Možností, jak se mezi uchazeči o volné místo dostat dopředu, je mnoho. A „přímluva“ bude letošní podzim potřeba.

„Zaměstnavatelé budou daleko více zvažovat investice do nových lidí bez pracovních zkušeností, mnohem lehčí startovací pozici budou mít absolventi, kteří při studiu získali první odbornou praxi,“ myslí si Petr Vidmar z personální agentury Devire.

Personalisté si cení každé práce. Podvědomě si tak stážistu či brigádníka zařadí mezi ty, kdo si vyzkoušeli pravidelně vstávat a docházet do zaměstnání, koukali pod prsty zkušeným kolegům a zjistili, co znamená vzít za práci.

„Počítá se každá praxe, díky které se uchazeč naučí dovednost důležitou pro jeho budoucí zaměstnání,“ říká Kateřina Čechová ze SAP Services.

Čeho si cení na práci mimo obor nejvíce? „Pro budoucího zaměstnavatele je praxe či práce při studiu spíš než odborným přínosem projevem cílevědomosti a organizačních schopností člověka,“ prozrazuje Jana Vávrová z personální agentury Grafton Recruitment.

O něco větší váhu než „jakákoli práce“ má praxe v oboru, kterému se chce uchazeč věnovat i v zaměstnání. „Nejlepší je určitě stáž či brigáda, protože člověk se dostane přímo do kontaktu s praxí a je to prokazatelná reálná zkušenost. Dlouhodobá brigáda mimo hledaný obor takový přínos nemá,“ míní Šárka Dort ze společnosti Acamar, která pomáhá velkým firmám s plánováním a zdroji pro výzkum.

Čím delší, tím lepší

Několikaměsíčním brigádám dávají přednost i v podnikových službách. „Stáž či praxe je vždy vítaná, ale mnohem lepší je dlouhodobější brigáda, během níž mají mladí možnost se naučit více o chodu firmy, využívaných technologiích i procesech. Centra podnikových služeb běžně studentům nabízí příležitost pracovat na částečný úvazek již při studiu. Po ukončení školy pak mají větší šance uspět ve výběrovém řízení na řádnou pozici na plný úvazek než uchazeči ‚zvenčí‘,“ vysvětluje Jonathan Appleton, ředitel ABSL, sdružující poskytovatele podnikových a IT služeb.

Počítejte ale i s tím, že se personalista při pohovoru bude ptát, co přesně jste na praxi dělali. Často si náplň práce nechá popsat velmi podrobně. A má k tomu svůj důvod. „V posledních letech se často objevují studenti, kteří jsou zapsaní na více vysokých školách najednou a k tomu si přidávají i několik brigád – jednu na vydělávání peněz, další pak více odborně zaměřenou. Vzbuzuje to otázku, nakolik jsou schopni se skutečně soustředit a jít do hloubky,“ poukazuje Jana Vávrová.

Diplomka, nebo praxe? Obojí

Jako nejšťastnější kombinaci, která vždycky zaujme, vidí personalisté jednoznačně diplomovou práci spojenou s dlouhodobou brigádou. „Čím hlouběji nebo cíleněji je zaměřené studium, tím výhodnější je praxe přímo v oboru. Pro samotného studenta je samozřejmě i strategickým tahem se zaměřit již během studia. A na praxi si připravit půdu pro diplomovou práci,“ říká Jana Vávrová z Grafton Recruitment.

„Diplomka na oborové téma je výhodou, zejména pokud je psaná ve spolupráci s konkrétní firmou. Některé společnosti přímo vyhledávají studenty a umožňují jim psát u nich diplomové práce. Ti potom mají velkou šanci získat po škole pracovní místo,“ prozrazuje Šárka Dort.

Co radíte absolventům, aby snáze získali práci? „Význam tzv. měkkých dovedností stále roste – jak při hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, tak poté v pracovním procesu. Studenti by se měli věnovat i jejich rozvoji.“ Jonathan Appleton, ředitel ABSL „V současné situaci firmy nabírají opatrně a kandidátů je spousta. Proto doporučuji vypilovat CV tak, aby recruitera okamžitě zaujalo. Pohlížíme i na to, zda v praxi absolvent pracoval s počítačem, jestli umí s excelem a zvládá základní uživatelské programy.“ Kateřina Čechová, SAP Services „Dále na sobě pracovat a vzdělávat se nad rámec běžného studia – možnost využít různé online kurzy, doplňková školení nebo třeba jazykové certifikace.“ Šárka Dort, Acamar „Stále důležitější jsou kompetence, které student či absolvent získává a rozvíjí: komunikační dovednosti, organizační schopnosti, učení se novým věcem a jejich aplikace v praxi.“ Jana Vávrová, Grafton Recruitment

Jednou z takových společností je například developerská firma Ekospol. Pro studenty závěrečných ročníků Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze každoročně vypisuje témata bakalářských i diplomových prací. Při úspěšné praxi pak dostávají mladí odborníci přednost v konkurzu na volné pracovní pozice. „Schopní absolventi s neotřelými nápady se u nás velmi rychle prosadí,“ říká generální ředitel firmy Ekospol Evžen Korec.

Podobně jako diplomka psaná na brigádě, zapůsobí na zaměstnavatele i zahraniční stáž.

„Tyto stáže trvají zpravidla alespoň šest měsíců a jsou na plný úvazek, takže představují plnohodnotnou pracovní zkušenost. Absolvování stáže v zahraničí napovídá, že uchazeč má drive, je samostatný a umí se domluvit cizí řečí,“ poznamenává Kateřina Čechová ze SAP Services.

Každá práce je dobrá

Teď se ale hraje o čas. Volných pozic, které firmy potřebují zaplnit, ubývá. Neztrácejte naději, pokud se nemůžete pochlubit zahraniční zkušeností ani dlouhodobým angažmá ve firmě. Zapátrejte ve své minulosti a sepište si veškeré pracovní zkušenosti, které jste za dobu studia posbírali. Velkou devízou je například ochota učit se novým věcem. „Dnes už málokdy platí, že jednou vystudovaný obor člověk dělá po celý život. Většina branží se velmi dynamicky vyvíjí, náplň práce se tedy stále mění, a proto jak absolventi škol, tak i zaměstnanci s praxí musí být ochotni učit se nové věci. Stejně tak se cení znalost práce s technologiemi,“ míní Jonathan Appleton.

Zkuste zaujmout třeba dobrovolnickými aktivitami. Máte zkušenosti jako vedoucí skautského tábora, pořadatel kulturní akce, výpomoc na základní škole? Všude tam jste získali dovednosti, které můžete „prodat“ při pohovoru.

„Uchazečům radím zmínit nejen praxi, ale i dovednosti, které díky ní nabyli. O konkrétních projektech či aktivitách se absolvent může rozepsat v průvodním dopise, čímž získá proti konkurenci další výhodu,“ nabádá Kateřina Čechová ze SAP Services.

