Oslovení firmy je účinnější než reakce na inzerát. Váhu má i doporučení

Nezaměstnanost roste, i když zatím jen pomalu. Nalézt práci tedy začíná být přece jen nyní těžší. Navíc lidem, kteří se stále spoléhají jen na inzeráty, ať již na pracovních portálech nebo přímo na stránkách zaměstnavatelů, mnoho dalších možností uniká. To by si měli uchazeči o práci uvědomit a adekvátně rozšířit svůj záběr, jak a kde práci aktivně hledat.

„Nebát se třeba zavolat svým bývalým kolegům a přátelům, pozvat je na kávu a probrat s nimi vlastní situaci a co mohu nabídnout,“ poukázala na jednu z dalších možností kariérová poradkyně projektu Samsung Tvoje šance #futureskills Petra Drahoňovská.

Volných pracovních míst, která se obsadí na doporučení, je opravdu hodně. „Z našeho průzkumu Employer Branding víme, že 40 procent lidí hledá práci mezi svými známými a téměř stejné procento lidí ji takto najde,“ uvedla Alžběta Honsová, z personálně-poradenské společnosti Randstad.

Podle Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup se touto cestou naplní dokonce až 70 procent pracovních míst. Doporučuje proto neváhat a všude rozhlásit, že hledáte novou práci.

Na doporučení firmy hodně dají

Jak je totiž patrné, pro velkou část zaměstnavatelů má doporučení od zaměstnanců či známých opravdu velkou váhu. „Z těchto řad se nám podařilo zaměstnat mnoho našich nynějších kolegů,“ potvrzuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Rovněž další pojišťovny mají s referencemi dobré zkušenosti. „Je jasné, že pokud náš zaměstnanec zná naše hodnoty a celkovou atmosféru, umí snadněji odhadnout ‚kompatibilitu‘ s doporučovanou osobou,“ vysvětluje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Také společnost Sazka na doporučení od svých pracovníků hodně dá. „Málokdo by chtěl doporučit někoho, o kom by si myslel, že mu udělá ostudu,“ konstatuje Kateřina Lukášová, HR ředitelka Sazky. Dodává, že zvláště na některé pozice, kde se pracuje s citlivými informacemi, spoléhá firma v podstatě pouze na doporučení a vůbec nejde cestou externí inzerce.

Mnohé firmy mají dokonce tvz. referral programy, kdy za doporučení svých známých na volná místa dostanou i finanční odměnu. Ten se osvědčil například BNP Paribas Cardif Pojišťovně, kde zaměstnanci doporučují své známé od brigádnických pozic až po ty manažerské. Společnost M2C má pak akci „Doporuč kamaráda“ a výsledky si rovněž pochvaluje. „Pokud někdo někoho doporučuje, ví, že za něj svým způsobem ručí,“ říká Zita Čížková, šéfka náboru M2C.

Nebojte se firmu aktivně oslovit

Další možností, jak si zvýšit při hledání práce šanci na úspěch, je vystoupit ze své komfortní zóny a sami aktivně oslovit firmu, která vám je sympatická. Využít k tomu můžete různé profesní události, jako jsou konference, různé oborové veletrhy nebo i méně formální akce.

„Pokud nás někdo osloví na nějaké akci, je to fajn, protože si s ním můžeme popovídat neformálně. Při takovém povídání není člověk tak nervózní jako u pohovoru a my tak máme možnost ho poznat osobně a lidsky,“ popisuje Adam Rožánek, spolumajitel značky Styx. Dodává, že tyto stránky jsou pro ně při rozhodování velmi důležité.

Zajímavou možnost pak představují veletrhy práce. „Na takovéto akci lze využít podporu a rady od profesionálů, s jejichž pomocí na místě sepíšete kvalitní životopis, se kterým se pak vydáte mezi stánky vystavovatelů,“ dává tip Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Zkuste rovnou zaklepat na dveře

Kdo je odvážnější, může jít při hledání práce ještě dále a zamířit rovnou do firmy. „Zvláště u pozic jako prodavači, řidiči nebo barmani je nejjednodušší vzít kupičku vytištěných životopisů a prostě zaklepat osobně na dveře,“ říká Drahoňovská. Zájemci se v takovém případě setkávají s dobrou odezvou.

Například na prodejny společnosti Footshop chodí uchazeči o zaměstnání napřímo poměrně běžně. Pro představu, na jedné touto cestou přijali 4 z 5 brigádníků, které zde mají. „Manažer člověka hned vidí, odpadá tím různé domlouvání. A samozřejmě je fajn vidět i zájem ze strany uchazeče,“ pochvaluje tento způsob náboru Olga Henčlová, HR manažerka Footshop.

Podobně to vidí i Adam Rožánek. Pokud někdo přinese osobně CV do jejich prodejny a je to opravdu se záměrem toho, že se chce ukázat nebo být jiný, tak se pohled na něj samozřejmě mění. Dává tak totiž signál, že je člověk, který myslí jinak a má něco, co ostatní nemají.

Zkuste sociální sítě

Kdo má obavy z osobních setkání, může si podobný networking vytvářet i virtuálně. „Pokud hledáte práci v kanceláři, vytvořte si svůj profil na sociální síti pro profesionály LinkedIn,“ říká Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment. Dodává, že pro manuální profese LinkedIn ale příliš smysl nedává.

Velkou sílu má ale také Facebook. Existuje zde totiž řada různých regionálních nebo odborných či zájmových skupin, které mohou podpořit vaši snahu o nalezení ideálního zaměstnání.