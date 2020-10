Vyjednával s kmeny v Africe. Perličky z životopisů a 7 rad, co do CV nepatří

Pokud nejste zrovna technický specialista nebo programátor, kterých je na trhu práce nedostatek, musíte počítat s tím, že personalista dostane desítky životopisů na každé inzerované pracovní místo. „Životopis musí fungovat jako prodejní leták, je potřeba se odlišit od konkurence a zaujmout na první pohled,“ říká Jiří Halbrštát z personální agentury ManpowerGroup.

Ovšem ne za každou cenu. „Mezi pracovními zkušenostmi kandidátů našli personalisté třeba malování bytu rodičů nebo vyjednávání mezi znepřátelenými kmeny v Africe,“ uvádí příklad, co do CV nepatří, Leoš Černý z LMC. Jeden životopis obsahoval na konci každého řádku smajlík, jiný zase vedle pracovních zkušeností zahrnoval i recept na bábovku. A příliš si nepomohl ani kandidát, který uvedl, že ze žádného zaměstnání neodešel sám.

Samostatnou kapitolou jsou fotografie – náboráři už se setkali i s fotkou piráta s šátkem na hlavě a páskou přes oko, fotkou v historickém kostýmu nebo dokonce fotkou celého volejbalového týmu.

Životopis a motivační dopis jsou vaší vizitkou, jsou tím, co vám buď otevře, nebo naopak zavře dveře k pohovoru. Mějte to při jejich sestavování na paměti. Jakých chyb se vyvarovat a co do životopisu nepatří?

1. Životopis by neměl být příliš dlouhý

Obecně by životopis neměl přesáhnout více než dvě stránky A4, maximálně jsou možné i tři strany u specialistů či jinak kvalifikovaných uchazečů, kteří musí uvést všechny své specifické zkušenosti a kvalifikace.

Náborář nebude CV věnovat víc než pár vteřin, takže kdo nezaujme na první pohled, nemá šanci. Romány v životopisech dneska nikdo nečte.

„Spolehlivě mě odradí, když má životopis tři a více stránek. Pokud ale naopak vidím jen jednu stránku, kde informace chybí a obsahuje pouze pár bodů, k tomu ještě vůbec nebo špatně naformátovaných, většinou tento kandidát neprojde,“ potvrzuje Lenka Němcová z ExxonMobil.

2. Pozor na pravopis i úpravu

„Životopis si po sobě důkladně přečtěte, aby neobsahoval hrubky nebo překlepy – jinak se může stát, že místo podvojné napíšete podvodné účetnictví,“ upozorňuje Leoš Černý. Nejde o to, že by zaměstnavatel známkoval češtinu, ale podobné chyby signalizují, že jste si po sobě životopis ani nepřečetli.

Roli hraje i grafická úprava, obsah by neměly přebít barvy nebo obrázky. Podle zkušeností personalistů jsou uchazeči často až příliš kreativní. Růžové písmo opravdu nikoho neosloví, celková úprava životopisu by měla být spíše střízlivá.

3. Nepište zbytečné osobní údaje

Zdravotní a rodinný stav, nekuřáctví nebo místo narození do životopisu nepatří. Stejně jako váha a výška. Ano, i to občas do svých CV o sobě kandidáti napíšou. Ani datum narození není nutné v životopise uvádět.

Zbytečné je uvádět detaily k zálibám – jména a počet domácích mazlíčků není přidaná hodnota, stačí uvést: mám rád přírodu. Pokud se rozhodnete pro uvedení koníčků, myslete na to, že jen k málokterému zaměstnání se hodí například adrenalinové sporty.

Navíc jsou rozhodně osobní vlastnosti. „Každý napíše, že je flexibilní, komunikativní a umí jednat s lidmi. Dobrý recruiter si je ale schopen vlastnosti kandidáta alespoň na základní úrovni ověřit při pohovoru, výčet v životopise pro něj tedy nemá žádnou váhu,“ říká Zuzana Krajča, HR Sodexo Benefity.

4. Neuvádějte školy, které jste nedokončili

V části životopisu, ve které se věnujte dosaženému vzdělání, pamatujte, že základní školní docházka se neuvádí, naopak je potřeba zmínit relevantní absolvované kurzy, ať už jazykové či odborné, a to včetně získaných certifikátů.

„Často z popisu není jasné, jestli bylo studium dokončeno, probíhá nebo studenta vyhodili, pak si říkám, jestli to není záměr a rozhodně se na to ptám,“ uvádí Marcel Poul z BCV solutions. A doporučuje zbytečně neuvádět negativní informace. Tedy nemá smysl psát, že jste pět let studovali čtyři různé vysoké školy a vždy po druhém semestru skončili. Stačí uvést tu, kterou jste dokončili.

5. Jen výčet pracovních pozic nestačí

Podle personalistů největší a nejčastější chybou je, že z životopisu není jasné, co jste konkrétně dělali a že jste v tom byli dobří. „Ve většině případů musí personalista uchazečům volat, dlouze zjišťovat detaily a pro manažera, který pracovní místo obsazuje, zpracovat přehledný sumář zkušeností a dovedností kandidátů. Zájemce o práci, který toto dokáže udělat sám, má při hledání práce velkou výhodu,“ radí Jiří Halbrštát.

Často lidé berou CV jen jako výčet pracovních pozic, ale neuvedou, co konkrétně měli na starosti. „Například pozice account manager může mít opravdu mnoho významů a je dobré svůj konkrétní post vysvětlit, stejně jako uvést obor zaměstnavatele, ideálně i jeho web. Ne každý konkrétní firmu bude znát,“ doporučuje Tomáš Surka.

„V dnešní době vzniká velké množství nových názvů pozic, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, proto je pak důležité jasně popsat, co člověk dělal a jaké byly v předchozím zaměstnání jeho zodpovědnosti.“ souhlasí personální ředitelka společnosti Anect Kateřina Syřišťová.

Naopak zbytečné je rozepisovat se o letních brigádách či kurzech, které navíc vůbec nesouvisí s oborem, ve kterém hledáte zaměstnání.

6. Časové mezery působí nedůvěryhodně

Personalista, který bude váš životopis číst, se bude věnovat nejen logickému vývoji vaší kariéry, ale také časovým mezerám. Prázdno mezi jednotlivými zaměstnáními bez jakéhokoliv vysvětlení upoutá pozornost. Pokud jste půl roku mezi dokončením vzdělání a prvním zaměstnáním umývali nádobí v baru v Grand Canyon, nebojte se tento svůj jazykový pobyt v životopisu uvést.

„Nedůvěryhodně působí i hodně vystřídaných pozic. Jestliže jste během krátké doby vystřídali deset pracovních pozic a v každé působili jen krátce, raději napište Java Freelancer nebo na volné noze a uveďte několik projektů jako příklad,“ doporučuje Marcel Poul.

7. Raději žádnou než špatnou fotku

Fotografie v životopise být nemusí, pokud už v něm ale je, zaujme na první pohled. Měla by být aktuální a profesionální. Fotografie ze soukromých akcí ani volnočasových aktivit nejsou dobrou volbou.

Podle zkušeností náborářů jsou právě nevhodné fotky dost častým a někdy až bizarním jevem. To nejmenší bývají fotky ze svatebního dne či lyžařského zájezdu nebo selfie ala modelka. Někdy bývají kandidátům spíše na škodu. Fotka v titěrných bikinách na celou stránku řekne o uchazeči hodně, zpravidla je to instantní koš.