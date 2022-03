Umíme vést tým. Zároveň dokážeme být jeho flexibilním členem schopným plnit zadané úkoly. Samozřejmě zároveň umíme pracovat i úplně samostatně. Aby ne, však máme bohaté zkušenosti. Z toho, co o sobě píšeme v životopisech, když se ucházíme o nějaké pracovní místo, vycházíme jako společnost robotů, kteří neznají slova nevím či neumím. No tak si to řekněme na rovinu – lžeme.