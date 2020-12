Bez počítače kariéru neuděláte. Evaldo vaše digitální dovednosti prověří

Na úvod je třeba poctivě říct, že malé procento lidí ke své práci skutečně žádnou počítačovou dovednost nepotřebuje. „Fakt, že kandidáti nemají e-mailovou adresu a přístup k e-mailu, je u určitých pracovních pozic, například ve výrobě, poměrně běžný. Takový člověk e-mail vlastně nepotřebuje. Nepotřebuje jej ke své práci a soukromou komunikaci může velmi dobře zvládat na sociálních sítích,“ říká Jana Vávrová z personální agentury Grafton Recruitment.

Ale stačí povýšení na vedoucího směny a počítač přistane pracovníkovi na stole raz dva. Stejně jako u dalších nižších pozic – vrátný, recepční, prodavač – se lidé musejí s technologiemi sbližovat a chtě nechtě jakousi počítačovou dovednost předvést.

Ale kam až to s počítačovou gramotností dotáhnout? Stačí umět s e-mailem? Nebo taky napsat něco ve wordu? Umět zformátovat dopis? Odpověď není jednoduchá, ke každé pozici se totiž vážou jiné kompetence a jiné požadavky.

Co zkusit na začátek vyhledat si informace o podniku, ve kterém se o místo ucházíte. Jednak se dozvíte leccos o firemní kultuře dopředu a druhak pak můžete před personalistou excelovat. „Bizarním zážitkem pro mě bylo, když jsme požadovali, aby kandidát, jehož náplní práce bylo zpracovávání informací na PC, našel na internetu jméno generálního ředitele firmy, kam se sám hlásil. On však nebyl schopen ani pustit okno webového prohlížeče,“ říká Roman Urban ze společnosti Déhora.

Předveďte, co umíte

Jmenuje se Evaldo a jednou všem ukáže Robot Evaldo Málokdo ho viděl, ale to se za pár týdnů změní. Do ostrého provozu nastoupí začátkem příštího roku a dá se očekávat, že potrápí řadu zájemců o práci. Robot Evaldo totiž dokáže zjistit, jak na tom dotyčný s počítačovými dovednostmi opravdu je. Spolehlivě a nestranně. „Náš pracovní tým, kde je i psycholog, sociolog a odborníci na testování, připravil sadu úloh, které může občan řešit s využitím informačních technologií. V každé úloze se jednotlivé kompetence opakovaně ověřují a na základě výsledku budeme doporučovat vzdělávací kurzy či návody, které by chybějící kompetence měly zvýšit,“ říká Martina Arnoldová z ministerstva práce a sociálních věcí, které online nástroj připravuje. Evaldo zadává uživateli běžné úkoly – vyhledat si informace na webu úřadu, stáhnout si formulář, zkomprimovat fotografii. Na jakýkoliv klik stranou upozorní. Kdo neví kudy kam, tomu pomůže. „Pokud dosáhne člověk nejvyššího hodnocení, můžeme předpokládat jeho pokročilé digitální kompetence potřebné pro stále větší oblast povolání,“ vysvětluje Arnoldová. Čerpat ze zachycených výsledků bude například Národní soustava povolání, která díky nim detailněji popíše požadavky na určité pracovní pozice. Jinde bude výsledné skóre rozhodovat, zda dotyčný vyhovuje dané pozici,nebo ne. „Zájem mají personalisté větších firem a veřejné a státní správy. Spolupracujeme i s úřadem práce,“ přibližuje další využití Martina Arnoldová. Pokud chcete mít předstih, naklikejte adresu www.evaldo. cz a vyzkoušejte si ho.

Zlaté pravidlo říká, že zkusit se má všechno. A to přesto, že všem požadavkům firmy nevyhovujete. To ale neznamená, že je nutné o vlastních schopnostech bájit. Zaměřte se naopak na to, co dovedete. Například nenechte si dělat životopis „od někoho“, ale pracujte na něm „spolu“. Naučíte se tak různé fígle při práci s textem.

„Nejzajímavější bylo CV psané v ruce, kde uchazečka tvrdila, že má výbornou znalost MS Word,“ přisazuje si Jakub Michl z grafické agentury Beneš & Michl.

Nepřehánějte to s vyzvedáváním dovedností, které zkrátka neumíte. Nebo jste je uměli, ale je tomu už pár let, co jste v tom či onom programu pracovali. Stačí malý test a vše je jasné.

„Pokud mají uchazeči napsáno psaní všemi deseti, chceme to vidět. Hurá k počítači, tam se to ukáže. Když mají znalosti Excelu, chceme, aby nám z hlavy řekli, jak udělají součet čísel ve sloupci. A jak udělají průměr čísel v řádku. Na tom ztroskotá hodně lidí a většinou z nich vyjde, že v Excelu už dělali dávno. A že ho vlastně znají jen letmo,“ vypozoroval Michl.

„Například právě u Excelu zadáváme zpracování datového souboru s úkoly – kandidát zjišťuje různé informace, přepočítává parametry, tvoří kontingenční tabulky. Velmi záleží na hloubce požadované znalosti, od toho se odvíjí délka testu. Někdy stačí 20 minut, jindy je potřeba hodina,“ říká Zuzana Krajča, HR partner Sodexo Benefity.

Zkoušky počítačové gramotnosti vůbec patří mezi čím dál oblíbenější kratochvíle personalistů. Špatná zpráva je, že se na ně nedá tak úplně připravit. Každá firma má totiž svůj vlastní klíč, podle kterého si vybírá.

„Jeden klient například trval i na zvládání klávesových zkratek s odůvodněním, že v běžném provozu nebude mít zaměstnanec čas zkoušet klikat kurzorem a postupovat metodou pokus a omyl, protože práce se odehrává velmi rychle – protože on zkrátka rychle diktuje,“ poukazuje na odlišnosti Jana Vávrová z Grafton Recruitment.

Někteří klienti zadají uchazečům příklad z reálné praxe, jiní mají vytvořenou baterii testů prověřujících zvládání jednotlivých funkcí, často na základě reálných úkolů, které bude uchazeč řešit na konkrétní pozici.

Online kalendář naší asistentky

S prověřováním počítačových dovedností ještě před nástupem do práce se lidé budou setkávat čím dál častěji. Může za to i současná pandemická situace, kdy se celé firmy přesunuly na home office.

„Co zaměstnanci mohlo projít v kanceláři, kde se zeptal kolegy, to ho může při práci z domova vyřadit i na několik hodin z činnosti. Zvyšování uživatelských znalostí zaměstnanců se firmám vyplatí, protože lidé pak neztrácejí zbytečně čas řešením banálních problémů s technikou,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Čím tedy okouzlí personalistu fakturantka, asistentka, recepční nebo obchodnice? „U administrativních pozic se často jedná o praktické vyzkoušení kombinace dovedností, například formulace dopisu a ovládání textového editoru, sleduje se přitom efektivita práce s textovým editorem, znalost pravidel obchodní komunikace i pozornost vůči detailům, která se projevuje například při kontrole napsaného textu před odesláním,“ vyjmenovává Vávrová z Grafton Recruitment.

„Asistentky dostanou domácí úkol na přípravu PPT prezentace. Tam se hodně pozná, jak jsou v tom zběhlé,“ vypozoroval Jakub Michl z grafické agentury. „U takových komplexních úkolů se personalista dozví i další věci, jako je schopnost pracovat ve stresu, improvizace, řešení problémů a prezentační dovednosti,“ přidává se Jiří Halbrštát z Manpower Group.

Kreativní přístup se cení, ale ne tam, kde nahrazuje neznalost. „Bylo zajímavé pozorovat, jak asistentka plánuje společné schůzky v papírovém diáři a následně je přepisuje do online kalendáře, aby to mohli ostatní sdílet,“ vybavuje si Michl úsměvnou situaci.

Úkoly na doma

Vlastní vstupní počítačovou zkoušku si vytvořili například v přepravní společnosti Geis. „Jde o zhruba pětiminutový test obsahující pět až deset jednoduchých úkolů. Zvládnutí testu vyhodnocujeme s uchazečem ihned a probíráme s ním i to, jak ověřované znalosti využije v naší běžné praxi. Tento postup se nám osvědčil hlavně v tom smyslu, že uchazeč získává daleko lepší představu o náplni práce,“ říká Jaroslava Šindelářová z Geis.

Zájemce hlásící se na IT pozice pak čekají testy odborných znalostí. „U programátorů máme konkrétní programátorský úkol. U IT konzultantů uchazeč prezentuje řešení nějakého analytického úkolu nebo přínosy softwaru, který implementujeme,“ popisuje Marcel Poul z BCV Solutions.

Zadání jsou náročnější, někdy je za hodinu hotovo, jinde si účastníci vezou zadání úkolů domů.

Až půl dne si musí rezervovat zájemce o práci ve společnosti myTimi, která poskytuje služby virtuálních asistentů. „Ve zkušebním půldnu se velice rychle ukáže, jak uchazeč ovládá základní PC znalosti – Office, Google, zkratky, makra a podobně. Když to uchazeč neovládá, tak je pomalý a my ho nepřijmeme,“ říká Jan Skovajsa.

Přes všechna varování to ale chce především zachovat chladnou hlavu. Ne všude se za neznalost, byť základní, vyhazuje. „Testování pro nás není vyřazovací, i při nezvládnutí testu alespoň obě strany víme, na co všechno se při nástupu v rámci zaškolování zaměřit,“ prozrazuje Šindelářová z Geis.

Personalisté se shodují, že nejvíce přehmatů nadělá stres. „Nepřesvědčivý výkon může kandidát podat třeba jen kvůli návyku na anglickou/českou klávesnici, ale i její velikost, pokud například není zvyklý na malou klávesnici notebooku. Nebo dělá překlepy z nervozity,“ dodává Vávrová z Grafton Recruitment.

A teď si to představte. Životopis jste statečně zformulovali sami, doučili jste se pár funkcí v Excellu a procvičili všech deset na klávesnici. Máte pocit, že jste pro kariéru udělali vše, co bylo ve vašich silách… A všechno zkazí jedna docela drobounká maličkost. „Jeden kandidát se omluvil, že neumí zapnout kameru, a ke konci interview zjistil, že si jen neodtáhl krytku,“ popisuje s úsměvem pandemické pohovory Hedvika Holá z ING bank.