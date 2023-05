KOMENTÁŘ: O důstojnou penzi se postarejte sami, vzkazuje jasně vláda

Náš penzijní systém je postaven na solidaritě. Současní pracující odvádějí do průběžného pilíře prostředky, kterými jsou hrazeny důchody minulých pracujících v očekávání, že budoucí pracující uhradí zase ty jejich.

Výše celkových disponibilních prostředků závisí na výši odvodu, a především na počtu pracujících, kteří peníze na důchody odvádějí. A zde nastává problém s budoucími důchody. Populace stárne, podíl důchodců roste, průměrná doba, kdy jsou lidi v důchodu se prodlužuje, čímž je vyvíjen větší tlak na důchodový systém.

V takovémto nastavení mají bez penzijní reformy všechny současné i budoucí vlády jenom tři možnosti, jak situaci řešit: zvýšit odvody ekonomicky aktivních, snížit počet důchodců – zvýšit věk odchodu do důchodu, nebo snížit vyplácené důchody.

Důchody rostou, ale…

Na druhou stranu budoucí důchodci mnoho možností, jak ovlivnit svůj individuální státní důchod, nemají. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že stát se postará. Průměrný důchod narostl za poslední tři roky o téměř pět tisíc korun, tedy o celou třetinu, za posledních deset let se zdvojnásobil a dosahuje už polovinu průměrné mzdy.

Bohužel, situace není tak růžová, jako by se mohlo zdát. Spíše naopak. Ani v době bezprecedentní ekonomické prosperity uplynulých let nebyla vytvořena rezerva pro situaci odchodu do důchodu populačně silných ročníků, a už nyní příjmy důchodového systému nestačí na pokrytí výdajů.

Důchodový systém tedy nejenom nestačí na pokrytí dluhu vůči aktuální generaci důchodců, ale vytváří ještě větší dluh vůči generaci budoucí. A výhled demografie tento vývoj do budoucna ještě zhoršuje.

Tisícovka na penzijko nestačí

Budoucím důchodcům tak nezbývá než si vytvářet vlastní rezervy. A zdaleka nebude stačit legendární tisícovka na penzijko. Kdo si chce udržet důstojný životní standard i v důchodu, musí řešit tři základní otázky: kdy, kolik a jak.

Odpověď na otázku kdy není složitá: čím dříve, tím lépe. Situaci dobře ilustruje velmi jednoduchý příklad: když je mi 30 let, na důchod si chci naspořit tři miliony, a počítám s ročním zhodnocením čtyři procent, musím si měsíčně odkládat 4 700 Kč, ve čtyřiceti 9 000 korun. Tímto dosáhnu přilepšení na průměrných 20 let v důchodu kolem 12 500 korun měsíčně.

Jana Brodani Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Kolik si má běžný člověk na penzi spořit, je otázka velmi individuální. Každý se může podívat na svůj předpokládaný důchod v aplikaci České správy sociálního zabezpečení, v tzv. Informativní důchodové aplikaci. A pak si říct, kolik reálně bude měsíčně potřebovat ke státnímu důchodu pro zajištění určité úrovně a kvality života.

Asi nejjednodušší z pohledu výpočtu to mají dnešní čtyřicátníci. Do důchodu půjdou za zhruba 20 let, budou v důchodu v průměru také dvacet let, takže plán je jednoduchý. Stejnou částku, jakou budou potřebovat na přilepšení ke státní penzi, si musí odkládat měsíčně už nyní.

Budoucí hodnota těchto prostředků bude značně nižší než dnes. Proto nezáleží jenom na tom kolik, ale i jak si na penzi odkládat.

A tato otázka má v podstatě jenom jedno řešení – investice. Současná výše inflace už řadu spořitelů poučila, že tzv. černá nula v reálu znamená velké červené minus. Neboli když mi někdo garantuje, že budu mít na účtu přesně to, co tam vložím, vlastně znamená, že z toho inflace obrovský kus ukrojí.

Tři pravidla pro investování

Pro člověka, který nemá velké zkušenosti s investováním, je důležitých několik pravidel. To první je velmi pečlivě si zkontrolovat, komu svěřuji své prostředky. Není pochyb, že se vyrojí velká spousta podvodníků, kteří budou nabízet zázračná penzijní řešení. Takže je praktické investovat jenom u důvěryhodných institucí. Pozor na společnosti krachující, existující tři měsíce, nebo netransparentní.

Druhé pravidlo je také relativně jednoduché – čím mladší spořitel, tím dynamičtější aktiva dává smysl zvolit. Stejně tak jako na prahu šedesátky není nejlepší nápad mít všechny peníze v dynamických aktivech, ve třiceti je zase kontraproduktivní být příliš konzervativní. A třetí pravidlo je optimálně využít výhody, které pro individuální zajištění na stáří stát poskytuje.

I proto řada investorů netrpělivě očekává nový penzijní produkt v rámci třetího penzijního pilíře – tzv. Dlouhodobý investiční produkt, na základě kterého člověk získá možnost daňového odečtu ve výši 48 tisíc Kč ročně, respektive také 50 tisíc korun od zaměstnavatele nad rámec současných penzijních fondů a životního pojištění i pro investiční fondy, akcie, dluhopisy nebo spořící účty.

Rozšiřují se tak možnosti státem podporovaných produktů zajištění na stáří, a to za současných podmínek – že si člověk tyto prostředky vybere nejdříve po deseti letech spoření a dosažení šedesáti let.

Tento návrh aktuálně projednává vláda a nelze než doufat, že bude schválen co nejdříve. Protože obzvláště pro náš penzijní systém platí, že už včera bylo pozdě neboli slovy klasika: „U nás jde přestavba tak rychle, že my už dnes se máme líp než zítra…“