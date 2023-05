Dnešní padesátníci půjdou do důchodu později, ukázal interní dokument MPSV

Posun odchodu do důchodu zavádí důchodová reforma. Jejím cílem je navázat důchodový věk na prodlužující se délku dožití. Pro stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu.

Důchodový věk se každý dozví při dovršení padesáti let věku. Dále platí pravidlo, že důchodový věk mezi dvěma sousedními generacemi bude moci stoupnout maximálně o dva měsíce. Pokud nebude stoupat naděje dožití, zastaví se prodlužování odchodu do důchodu a obnoví se až ve chvíli, kdy opět dojde k jejímu nárůstu.

Původně se mělo toto pravidlo, s nímž počítá navrhovaná důchodová reforma, vztahovat až na dnešní generaci čtyřicátníků a mladší. MPSV už ale podle interního dokumentu počítá s posunem i pro dnešní padesátníky.

Podle premiéra Petra Fialy vláda nakonec musí oddálit důchodový věk i dnešním padesátníkům kvůli tomu, že by v opačném případě vznikla přílišná propast mezi tím, v kolika letech by do starobního důchodu odcházeli dnešní padesátníci a v kolika mladší ročníky. „Proč se drobná úprava v řádu týdnů nebo měsíců bude týkat po roce 2030 už padesátníků, má jediný důvod, že tam nemůže nastat skok,“ vysvětluje premiér v rozhovoru pro Českou televizi.

Až o sedm měsíců později

Jako poslední tak v 65 letech do důchodu odejdou lidé narození v roce 1965. O rok mladším se odchod podle nových pravidel posune o dva měsíce. Ročníky 1969 až 1971 budou moci do penze v 65 letech a sedmi měsících. Pro ročníky 1970 a 1971 se totiž naděje na dožití v 50 letech nezvýšila, proto odchod do důchodů zůstává stejný jako pro ročník 1969.

V kolika letech půjdou do důchodu dnešní padesátníci? Ročník 1965 V 65 letech Ročník 1966 V 65 letech a 2 měsících Ročník 1967 V 65 letech a 4 měsících Ročník 1968 V 65 letech a 5 měsících Ročník 1969 V 65 letech 7 měsících Ročník 1970 V 65 letech a 7 měsících Ročník 1971 V 65 letech a 7 měsících Zdroj: Interní materiál ministerstva práce a sociálních věcí

„Pozvolný posun důchodového věku čeká ročníky 1965 až 1971. Do důchodu budou odcházet průměrně v 65,5 letech. Mladší ročníky možná o několik měsíců později, v návaznosti na očekávaný věk dožití,“ uvádí v interním materiálu MPSV.

Záměrem opatření je, aby průměrně lidé strávili ve starobním důchodu stejnou dobu. Resort předpokládá, že to bude okolo 21,5 roku. „Dnes je to více než 23 let, průměrná doba strávená v důchodu se za posledních třicet let výrazně zvýšila,“ stojí dále v materiálu.

Veškeré detaily důchodové reformy by měl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) rád dořešené do podzimu, aby se materiál dostal na vládu ještě před koncem roku. Do Sněmovny by pak měly změny v penzích zamířit v první polovině roku 2025, aby mohly začít platit od ledna 2026.