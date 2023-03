Pravidelné investování je nejlepší způsob, jak se zajistit na důchod

Nechcete se spoléhat na stát a čekat, kdy půjdete do důchodu a kolik od státu dostanete? Vzhledem ke stavu, v jakém veřejné finance dnes jsou, je otázkou, jestli si stát vůbec bude moci dovolit seniorům solidní penze vyplácet. Vezměte věci do vlastních rukou a zajistěte se sami. Nejlepším způsobem, jak to udělat, je začít pravidelně spořit a investovat. Princip složeného úročení na vašem účtě může vykouzlit částky, o kterých se vám ani nesnilo.

Průměrný Čech stráví v důchodu 21 až 25 let, to je víc než čtvrtina života. Velmi pravděpodobně se bude věk pro odchod do důchodu posouvat. Přesto se na penzi finančně připravuje jen polovina obyvatel do 35 let. „Lidé si často myslí, že se ve stáří náklady na život výrazně sníží. Neplatí to vždy. Zvlášť pokud máte nesplacenou hypotéku anebo nechcete slevit z toho, na co jste byli zvyklí v produktivním věku. Například dovolené, večeře v restauraci nebo návštěvy kulturních akcí. Navíc je potřeba počítat s tím, že s přibývajícím věkem rostou i náklady na zdravotní péči,“ poukazuje Vít Endler, jednatel crowdfundingové platformy Fingood.

Dvanáct ročních platů do důchodu

Důležité je určit si cíl, tedy částku, jakou budete v penzi potřebovat. Není to úplně snadné, ale i nepřesný plán je lepší než žádný. Obecně platí několik jednoduchých pravidel. Pokud se současným platem žijete na úrovni, kterou si přejete, pak finanční poradci doporučují přinést si do důchodu minimálně dvanáct ročních platů. Jestliže měsíčně vyděláváte 40 tisíc korun, měli byste mít podle tohoto pravidla v penzi našetřeno zhruba 5,5 milionu. Zásada čtyř procent říká, že byste si měli na důchod připravit takovou sumu, z níž můžete utratit čtyři procenta ročně, abyste pokryli náklady na svou životní úroveň.

Řešením, jak zhodnotit peníze a našetřit si na horší časy, je podle Víta Endlera, specialisty na crowfundingové financování, pravidelné investování. „Pokud ho uchopíte za správný konec, můžete jít do penze klidně i s 20 miliony na účtě,“ říká Endler. Dávno už neplatí, že investice jsou dobrodružstvím pouze pro bohaté. Investovat dnes může každý. Je to běh na dlouhou trať, ale rozhodně se vyplatí. Ideální je začít co nejdříve. Čím později to bude, tím větší částku musí člověk dávat stranou.

Jestliže plánujete jít do důchodu za 40 let a z naspořených peněz chcete dalších 20 let hospodařit s 30 tisíci korunami měsíčně, pak si musíte začít každý měsíc dávat stranou 3700 korun. Pokud ovšem se za stejných podmínek chystáte do důchodu už za deset let, potřebuje měsíčně odkládat 37 900 korun. To je pořádný rozdíl! Jednoznačně z toho vyplývá, že v případě šetření na důchod se vyplatí dlouhodobé investování.

„Při současné inflaci je nesmysl nechat peníze ležet na běžném účtě. Ani tradiční finanční nástroje, jako je spořicí účet nebo termínovaný vklad, nenabízejí odpovídající zhodnocení úspor,“ uvádí Vít Endler ze společnosti Fingood. Možností je celá řada, od akcií, fondů a dluhopisů přes investiční crowdfunding až po kryptoměny. Odborníci na finance doporučují klíčové pravidlo – nespoléhat pouze na jeden produkt. Zásadní je diverzifikace portfolia.

Složené úročení vydělá několikanásobek vkladu

Chytrým, moderním a zároveň konzervativním způsobem pro zhodnocení peněz v čase je investiční crowdfunding do prověřených českých firem. „Funguje jako virtuální tržiště, kde si vyberete konkrétní společnost a investujete do jejího úvěru. Díky tomu, že firmy úvěry zastavují movitým i nemovitým majetkem, jsou vaše peníze v naprostém bezpečí. Na rozdíl od akcií zde od začátku víte, kolik a za jak dlouho vyděláte. Roční zhodnocení se pohybuje mezi osmi a dvanácti procenty. Jen pro srovnání, výnos na spořicích účtech je v současnosti pouze mezi dvěma a šesti procenty,“ popisuje Endler fungování platformy Fingood.

Čím delší doba vám do penze zbývá, tím víc můžete při investicích riskovat, a především ve váš prospěch hraje princip složeného úročení. Spočívá v tom, že v každém úrokovacím období se kromě samotného vkladu zhodnocuje i připsaný úrok. První období se úrok vyměří pouze z úvodního vkladu. Hned v následujícím úrokovacím období už z vkladu plus připsaného úroku, v dalším období úrok z vkladu a dvou připsaných úroků. A tak dále. Kouzlem složeného úročení je, že i relativně nízký vklad se dokáže po letech několikanásobně zhodnotit.

„Nejdůležitějším faktorem je dlouhodobost. Čím déle složené úročení necháte pracovat, tím víc vám vydělá,“ uvádí Vít Endler z platformy Fingood. Jeho efekt se nejvíc projeví po 30 a více letech. Jednoduchý příklad. Je vám 34 let a plánujete jít do penze v 64 letech? Pokud budete měsíčně investovat pouhou tisícovku, při průměrném desetiprocentním ročním výnosu vám za 30 let na účtu přistane 2,2 milionu korun. Je ovšem potřeba mít na paměti, že skutečně zajímavých hodnot mohou výnosy složeného úročení dosáhnout pouze u finančních nástrojů s nadprůměrným zhodnocením, jako je třeba crowdfundingové investování.

Ale pozor, stejným způsobem funguje i složená inflace. I relativně nízká tříprocentní inflace sníží hodnotu vašich úspor za 24 let přibližně o polovinu. Při výpočtu cílové částky na důchod je proto potřeba myslet také na inflaci. Pokud se řídíte pravidlem čtyř procent a do penze potřebujete částku 12 milionů korun, reálně budete o 20 let později při započtení dvouprocentní inflace, kterou Česká republika dlouhodobě měla, potřebovat 20 milionů.