Kdy půjdeme do důchodu a jaká bude naše penze? Nenechávejte nic náhodě

Díky příspěvkům od státu a zaměstnavatele, daňovým úlevám a efektu dlouhodobého zhodnocování peněz (často i po desítky let) je doplňkové penzijní spoření jeden z nejvyužívanějších způsobů, jak si přilepšit na penzi.

Penzijní společnosti, do jejichž účastnických fondů člověk peníze vkládá, mu nabízejí několik druhů investičních strategií, které ovlivňují výši výnosu, a tím i míru rizika. Stát sice už negarantuje nezáporný výnos, ale lze zvolit od málo rizikové konzervativní strategie až po dynamický – riskantnější – způsob investování. To je vhodné zejména pro investice nad 10 let, kdy dlouhodobý časový horizont vyvažuje možné kolísání na trzích.

Abychom ilustrovali, proč doporučujeme nebýt přehnaně konzervativní na dlouhém horizontu desítek let, dodejme pár čísel. Investovaná pětistovka měsíčně (a to necháváme stranou státní příspěvek) po dobu 30 let při různých zhodnoceních vytvoří:

3 % ročně - cca 290 000 Kč

5 % ročně - cca 407 000 Kč

7 % ročně - cca 590 000 Kč

Možností, jak spořit a investovat, dnes máme bezpočet. Ať už je to individuální výběr akcií, investování prostřednictvím podílových fondů nebo třeba nákup zlata. Můžeme tak dosahovat různých cílů, i mnohem krátkodobějších, než je zajištění na penzi. Doplňkové penzijní spoření, které lze zřídit u některé z devíti penzijních společností, s sebou ale přináší hned několik zvýhodnění, která předchozí varianty nemají.

1. Státní příspěvek

Stát penzijní spoření podporuje, a to i pomocí státního příspěvku. Abyste na příspěvek dosáhli, je potřeba vložit měsíčně alespoň 300 korun, stát pak přidá 90 korun. Celkem vám stát přispěje ročně částku až 2 760 korun. Maximální příspěvek od státu získáte, když budete posílat 1 000 korun měsíčně.

Stát nyní zvažuje podmínit vyplácení příspěvku zvýšením pravidelné měsíční úložky, což lze považovat za správný krok. Stát potřebuje, aby měli občané na penzi naspořeno více, a tímto je k tomu může motivovat. Pokud vezmeme v úvahu, že jde o dlouhodobou investici na penzi, tak navýšení příspěvku z 300 na 500 Kč (bez úvahy státního příspěvku, který se také zhodnocuje) bude po 20 letech v dynamičtější investici znamenat o zhruba 100 000 Kč více.

2. Úleva na daních

Vedle příspěvku od státu můžete ušetřit i na daních, a to až 3 600 korun ročně. Započítat si úlevu v daňovém přiznání můžete už od vkladů v hodnotě vyšší než 1 000 korun měsíčně. Pokud chcete využít maximální daňovou úlevu, je nutné posílat na doplňkové penzijní spoření měsíčně 3 000 korun. Další výhodná daňová úleva čeká na ty, kteří si po dosažení věku 60 let nechají naspořené prostředky vyplácet po dobu alespoň 10 let. Osvobodí se tak od 15% daně z výnosů.

3. Příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření je vítaný zaměstnanecký benefit a vyplatí se i zaměstnavateli, protože jeho příspěvek je až do výše 50 000 korun osvobozen od všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

4. Začněte co nejdříve, spořte i dětem

Kdybych vám měl dát ohledně spoření na penzi jednu radu, bude znít: Začněte co nejdříve a na peníze nesahejte. Čím delší investiční horizont mám, tím méně mi stačí měsíčně odkládat. Čísla hovoří jasně. Abychom měli v 60 letech milion, je třeba měsíčně odkládat (při průměrném zhodnocení cca 6 % ročně):

ve 20 letech cca 500 Kč

ve 40 letech cca 2 200 Kč

v 50 letech cca 6100 Kč

V tomto ohledu je velmi zajímavou možností začít spořit v rámci doplňkového penzijního spoření dětem, které rovněž mohou čerpat státní příspěvek, a v tomto případě dá doplňkové penzijní spoření nejvíce vyniknout složenému úročení po mnoho desítek let. I Albert Einstein složené úročení svého času označil za nejmocnější sílu, se kterou se kdy setkal. Věděl, o čem mluví.