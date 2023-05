Přilepšete si k důchodu. Kde nejvýhodněji sjednat penzijní spoření?

Akce a bonusy penzijních společností Conseq penzijní společnost

Bonus ve výši 0,1 - 0,25 % ročně (podle délky trvání smlouvy) z objemu prostředků na smlouvě získají noví i stávající klienti. Bonus je každý rok připsán do bonusového fondu evidovaného na smlouvě klienta. Česká spořitelna – penzijní společnost

Poukaz v hodnotě 1 000 Kč do Mall.cz. získá každý nový klient, pokud si penzijní spoření sjedná do konce května a bude spořit alespoň 500 Kč měsíčně. Akce platí i pro rodiče, kteří by spoření sjednávali dětem. ČSOB penzijní společnost

Bonus 1 000 Kč novým klientům. Odměna se týká smluv uzavřených online do 31.srpna 2023 s minimálním měsíčním příspěvkem 500 Kč a vztahuje se i na dětské smlouvy. Generali penzijní společnost

Každý nový klient získá nákupní poukaz ve výši 1 000 Kč do Mall.cz. Akce platí do 30.června 2023. KB penzijní společnost

Novým klientům nabízí po celý letošní rok bonus 1 000 Kč za uzavření smlouvy s minimálním měsíčním příspěvkem 500 Kč. Podmínkou je sjednání smlouvy v mobilu prostřednictvím digitálního kanálu KB Mobilní banka a úhrada alespoň dvou měsíčních příspěvků. Klienti, kteří používají kreditní karty Lady karta a A karta, obdrží na účet svého penzijního spoření bonus ve výši 1 % z objemu všech jimi realizovaných bezhotovostních plateb kartou, a to až do výše 6 000 Kč ročně. Pokud rodič založí smlouvu na penzijní spoření dítěti, může získat úrokovou sazbu až 6,5 % p.a. (tzn. 2,5 % p.a. navíc oproti běžné sazbě 4 % p.a.) na nový nebo stávající KB Spořicí účet Junior. A navíc využít další bonus 500 Kč, pokud na tento účet vloží během 3 následujících měsíců alespoň 500 Kč. Nabídka platí do 30.září 2023. NN penzijní společnost

Při sjednání penzijního spoření pro děti a mladistvé bonus 1 000 Kč. Podmínkou je nastavení měsíčního příspěvku v minimální výši 300 Kč. Akce platí do konce června. Rentea penzijní společnost

Pro všechny klienty má věrnostní bonus. Každých pět let připíše na účet odměnu ve výši minimálně 1 % z průměrného zůstatku na smlouvě. UNIQA penzijní společnost

Až 1 000 Kč mohou získat noví klienti. Podmínkou je uzavření smlouvy online na webu Uniqa do konce roku, měsíční příspěvek minimálně 500 Kč a úhrada nejméně 12 po sobě jdoucích pravidelných měsíčních příspěvků.