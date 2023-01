Analytici na trzích opatrně vyhlížejí lepší zítřky. Neznámých je ale hodně

Po pádech uplynulého roku by se trhy mohly začít probouzet. I letos ale přetrvává řada neznámých, které když „bouchnou“, trhy to bolestně pocítí. Může jít například o rozšíření války z Ukrajiny dál nebo o konflikt jinde ve světě. Otazník visí i nad energiemi. Takové události by způsobily na trhu velký poprask, předpovědět se ale dají jen těžko.