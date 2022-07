Bitcoin se chová jako akcie. Věřím, že půjde nahoru, říká analytik Kysela

Co je příčinou výrazných poklesů bitcoinu, proč se nechal vtáhnout výplachem na burzách?

Bitcoin se při dnešní ekonomické situaci ukázal jako technologická akcie indexu Nasdaq. To spoustu lidí překvapilo, ale na druhou stranu se ukázalo, že složení investorů do krypta je jiné a už to nejsou jen nadšenci. Často jde o spekulanty a investory, kteří ke kryptu přistupují stejně jako k akciím nebo dluhopisům. Jakmile tedy pociťují tlak, ať už jde o inflaci nebo jiné obavy na trzích, tak se to promítne také do kryptoměn. Mluvit tedy o nezávislosti bitcoinu na akciovém trhu v současnosti není možné.