Třetina Čechů nikdy neinvestovala. Lidé nejvíce věří nemovitostem

Více než pětina dotázaných sice nemá žádnou zkušenost, ale investice zvažuje. Pravidelně nebo alespoň jednou zainvestovala třetina oslovených, čtyři procenta by se označila jako zkušení investoři. Z průzkumu vyplynul také značný rozdíl mezi investiční aktivitou mužů a žen. Zatímco pouze 26 procent mužů nikdy neinvestovalo, stejně to má téměř polovina žen.

„Je důležité o investicích mluvit zasazovat je do běžného života, jehož se stávají součástí,“ řekla Jana Brodani, ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).

„Řada lidí je ve fázi, kdy investici zvažuje, existuje asi třetina populace, která s investicemi nechce mít nic společného. Je vidět, že v Česku v investicích ještě je prostor. Část obyvatel je také nucena rozpouštět úspory na jiné věci než investice, i když by se jim jinak nebránila,“ uvedl Martin Řezáč, expert v oblasti investic.

Řezáč počítá s tím, že s růstem životní úrovně bude růst i zájem o investice a že ochota investovat je podpořena vyšším vzděláním. Dodal také, že inflace za rok 2023 zřejmě bude jednociferná, takže ji bude možné investicemi opět porážet.

Za svou nejlepší investici považuje 29 procent dotázaných nemovitost, dále své děti a rodinu. Tři procenta lidí takto označila kryptoměny, stejný počet spoření. Naopak nejhorší investicí je ojetý automobil, pro pět procent jejich děti a rodina.

„Obliba nemovitostí ukazuje, že řada lidí v Česku považuje za nejlepší investici cihlu. Po vlastním bydlení toužíme všichni, nezávisle na příjmu nebo vzdělání,“ doplnil expert.

Inflace je až na třetím místě

Důvodům, které motivují lidi k investicím, vévodí zhodnocení financí, které je zásadní pro 31 procent lidí. Na druhém místě je zisk, inflace je až třetí, důvodem investovat je pro 11 procent dotázaných.

Detailněji pak výsledky ukazují, že 37 procent lidí se chce investicí zajistit na stáří, protože nevěří, že by se o ně postaral stát. O tři procenta lidí od investice chce, aby „peníze nezahálely“. Zhruba třetina lidí si chce investováním zajistit aktivní stáří, 27 procent si pak uvědomuje, že bez investic nelze ochránit své úspory.

Naopak lidem v investicích brání strach, že přijdou o peníze. Tato představa straší skoro čtyřicet procent dotázaných. Roli hrají i časté investiční podvody, strach z nich má třetina dotázaných, o něco méně lidí pak neví, kam investovat.

Spořicí produkty jsou plně dostačující podle osmi procent populace, stejný počet nemá z investic žádné obavy nebo nemá na investice čas.

„Jakmile lidé ztratí prvotní strach a začnou investovat, tak jejich ochota rychle roste. Stačí překonat prvotní strach. Ženy mají tendenci být konzervativní, tíhnou ke spořicím produktům, zároveň ale obvykle v domácnostech drží pokladnu,“ uvedl Řezáč.

Každý desátý Čech má zkušenost s kryptem

Více než polovina dotázaných má spořicí účet, penzijní spoření má přes čtyřicet oslovených respondentů, asi o deset procent méně lidí má stavebko. Do podílových fondů investuje 17 procent Čechů, o pět procent méně do krypta, z aktivních investorů má kryptoměny čtvrtina investorů.

Naopak investičními „otloukánky“ jsou směnky a měny nebo komodity, i přes to, že se řadě z nich letos velmi dařilo. Zájem není ani o korporátní a firemní dluhopisy. Co se týká často skloňovaných ETF fondů, tak z celkové populace k nim tíhne jen pět procent lidí. Z těch, kteří aktivně investují, to je dvanáct procent.

Pravidelně každý měsíc investuje téměř polovina lidí, nepravidelně, když zrovna něco uspoří, pak investuje 26 procent. Pozitivní je, že většina lidí investuje dlouhodobě. Investiční horizont delší než pět let si stanovilo 39 procent respondentů.

„Přes čtyřicet procent Čechů chce investovat do spořicího účtu. Pro většinu populace je spoření a investice něco podobného,“ dodal Jaromír Sladkovský, místopředseda AKAT ČR. Poměrně vysoko se nachází zlato, do něj plánuje investovat 14 procent lidí, a to i přes to, že minulý rok bylo ve ztrátě.

Proinvestovat se k bohatství?

„Když se podíváme na data, je tam velký rozdíl v tom, jak investice vnímají různé generace. Nedávno přišla i vlna digitalizace investování, dnes už si můžete snadno koupit akcie i na pár kliků. K většímu zájmu mladých lidí o investice přispívá i nedostupnost hypoték. Člověk ve 29 letech vidí, že nedosáhne na bydlení, ale zároveň nechce přijít o své peníze kvůli inflaci,“ dodal sociologický pohled Jan Schmid z agentury Perfect Crowd.

Schmid upozornil také na to, že mladí muži mívají leckdy velmi vysoké sebevědomí ohledně investic a jsou schopni si i půjčit, aby na investice měli. „Často se chtějí proinvestovat k bohatství,“ uzavírá Schmid.