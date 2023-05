Téměř všichni Češi se bojí inflace. Průzkum ukázal, kam častěji investují

Téměř 40 procent naopak začalo více spořit. V Česku také přibývá také lidí, kteří své úspory investují.

„Rekordní inflace, skokový růst cen energií i nejistota spojená s válkou na Ukrajině otřásly způsobem, jak Češi uvažují o financích. Dobrou zprávou rozhodně je, že tři čtvrtiny lidí se z událostí roku 2022 poučily a více přemýšlí, jak chránit svoje úspory,“ uvedl Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

Spořící produkty považuje za nejvhodnější způsob ukládání peněz 35 procent lidí, to je o čtvrtinu více než před rokem. Vzrostl také počet těch, kdo považují za nejvhodnější investice do akcií a dluhopisů nebo prostřednictvím podílových fondů.

Češi jsou ale podle Mederlyho v rámci spoření často konzervativní. „Bohužel spoříme na velmi konzervativních produktech, ať jsou to spořící účty jako takové nebo investiční fondy, které jsou založené na velmi krátkou dobu a tím pádem mají i nižší zhodnocení,“ zmínil.

Zkušenosti s investováním už má 49 procent dotázaných, a to nejčastěji prostřednictvím podílových fondů. Ty aktuálně využívá 32 procent Čechů a z toho polovina v nich drží přes 100 000 korun.

„Rok 2022 také výrazně zamíchal s tím, do čeho Češi investují. Investorů, kteří sami nebo prostřednictvím fondů investují do akcií, už je více než polovina. Třetina investorů využívá dluhopisy. Navzdory dění na trhu s realitami přibylo i investorů do nemovitostí, které jsou mezi Čechy dlouhodobě oblíbené. Vzhledem k drahým a obtížně dosažitelným hypotékám jsou v tuto chvíli pro investory obzvláště výhodné nemovitostní fondy,“ dodal Mederly.

Výrazně naopak podle něj ubylo třeba investorů do kryptoměn, a to jak kvůli jejich vysoké rozkolísanosti a propadům hodnoty, tak kvůli celkové ztrátě důvěryhodnosti způsobené krachy kryptoměnových burz.

Pro začínající investory může být aktuální turbulentní vývoj na trzích do značné míry zastrašující. Více než 40 procent nových investorů přitom začne mít obavy již při poklesu hodnoty jejich investic o desetinu, upozornil Mederly.