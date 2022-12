Banky zhodnotí jen část peněz. Kde jinde investovat a jak poznat podvodníky

Limity na spořicím účtu začínají na částce 200 tisíc korun, jako je tomu například ve Fio bance a České spořitelně. Do částky půl milionu korun zhodnocuje nyní vklady kupříkladu mBank, Trinity bank, UniCredit bank a Raiffeisenbank. Vyšší částky do milionu korun lze zhodnocovat třeba na spořicím účtu u Monety Money Bank a ČSOB a limity neuplatňuje například Max banka a VÚB banka.

Co když máte peněz víc? Můžete využít účtů ve více bankách. Založit si spořicí účet jde jednoduše online, takže by neměl být problém rozložit finance mezi více bank. Navíc to má tu výhodu, že zákonné pojištění vkladu do 100 000 eur bude platné u každé z nich.