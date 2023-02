Investice do fondů překročily bilion korun, hlásí asociace pro kapitálový trh

Letošek byl z hlediska investic rokem, který v rámci investování těžko hledá obdoby. Na hodnotě totiž ztrácela téměř jakákoli investice a porazit inflaci tak bylo skoro nemožné. Podle Martina Řezáče, předsedy AKAT ČR se tak ukázal význam dlouhodobých investic. Řada domácností totiž výprodeje naopak využila pro rozšíření svého investičního portfolia.

„Rok 2022 byl obdobím, kdy většina druhů aktiv poklesla. Domácnosti však přesto velmi správně pokračovaly v investicích, čímž aspoň částečně mírnily pokles reálné kupní síly svých úspor vlivem inflace,“ uvedl Martin Řezáč, předseda Asociace pro kapitálový trh ČR.

Ve větším detailu pak data asociace ukazují, že objem financí investovaných do fondů kolektivního investování, jejichž podstata spočívá ve shromažďování peněžních prostředků od jednotlivých drobných investorů, dosáhl částky překračující 751 miliard korun. Za loňský rok ve fondech kolektivního investování tak přibylo 44 miliard korun, což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o šest procent.

Dluhopisové fondy vedou

„Nejvíce nových investic plyne do fondů dluhopisových a peněžního trhu, ale také akciových a nemovitostních fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované a smíšené fondy,“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31. prosinci 2022 Česká spořitelna, (187,507 miliardy), následuje ČSOB (184,99 miliardy), třetí příčka náleží Komerční bance (87,136 miliardy). Následuje Conseq Investment Management (65,99 miliardy) a Raiffeisenbank (43,256 miliardy).

Investice do fondů kvalifikovaných investorů, do nichž mohou investovat takoví investoři, kteří buď investicím skvěle rozumějí a perfektně vědí, do čeho investují, anebo disponují takovým kapitálem, že případný neúspěch investice nijak neohrozí jejich finanční situaci, činily v minulém roce 351 miliard korun.

Mezi společnostmi, do nichž kvalifikovaní investoři vložili nejvíce peněz, jsou investiční společnosti AVANT a AMISTA, třetí příčka patří J&T. Pětici největších zprostředkovatelů kvalifikovaného investování uzavírá QI investiční společnost a Amundi Czech Republic.

Co se týká výkonnosti fondů v minulém roce, dluhopisové fondy se pohybovaly v rozmezí minus devět procent až plus jedno procento, smíšené fondy (umožňují investovat zároveň do akcií, dluhopisů i do nástrojů peněžního trhu, pozn. red.) odepsaly osm procent, akciové dokonce jedenáct.

Naopak strukturované fondy (mají za úkol přizpůsobit se cílům investorů po stránce rizika a výnosu, pozn. red.) si připsaly jedno procento, retailové nemovitostní fondy dokonce sedm. Výkonnost peněžních fondů se pohybovala kolem minus jedno procento až plus šest. „Akciové trhy neměly na růžích ustláno, naopak s růstem úrokových sazeb byly velmi atraktivní dluhopisy,“ uvedl Jaromír Sladkovský, předseda AKAT ČR.

Akcie jsou z nejhoršího venku

Pro letošek asociace doporučuje investovat pravidelně a dodržovat svůj investiční plán. Z vyšších úrokových sazeb, v jejichž prostředí se aktuálně nacházíme, by mohly letos těžit fondy peněžního trhu i dluhopisové fondy s tím, že mohou kolísat na hodnotě.

První polovina roku ještě trochu potrápí akcie. Druhá půlka by pak mohla být lepší, pokud by americká centrální banka přestala utahovat šrouby a začala postupně snižovat úroky, jejichž navýšením. „U akciových fondů jsme z nejhoršího venku, pády byly minulý rok zásadní. Situace se lepší, na můj vkus je nyní trh optimistický možná až příliš,“ zmínil Řezáč s tím, že znatelně by naopak mohl zpomalit růst nemovitostních fondů.

Klíčovou motivací pro investování u lidí zůstává zajištění na důchod i svých dětí. Brodani také zdůraznila, že je důležitá při investicích vytrvalost. „Trendem letos budou i ESG, tedy udržitelné investice, a to zejména u mladší generace. K investicím bude lidi dále motivovat také inflace. Zde se ale snažíme zdůraznit, že snažit se překonat inflaci dává smysl spíše zmírnit její dopady a na investice se dívat z delšího pohledu,“ utzavřela Brodani, výkonná ředitelka AKAT.