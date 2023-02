Čeští dolaroví milionáři zachovávají klid. Věří akciím, kryptoměnám nikoliv

Dolaroví milionáři jsou muži, obvykle kolem padesáti let. V poslední době je ale vidět nárůst dolarových milionářů v produktivním věku. Ti nejen přebírají otěže rodinných podniků, ale vzniká také nová „podnikatelská elita“. Dá se čekat, že k nim budou přibývat i ženy. „Čeští dolaroví milionáři hodnotí současnou ekonomickou situaci stejně jako jejich protějšky dál na Západě, prokazují také větší investiční gramotnost,“ dodal Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

„Loňský rok byl z hlediska uchování hodnoty bohatství a potenciálních investičních výnosů nejslabší. Hodnota jmění poklesla osmnácti procentům českých dolarových milionářů, což je dosud nejvyšší procento zaznamenané v našem průzkumu,“ upozornil Sklenář.

Přesto ale očekávají, že jejich jmění bude růst navzdory nepříznivé ekonomické situaci. Růst svého jmění do devíti procent očekává bezmála polovina respondentů i letos. Největší zhodnocení očekávají od akcií, skrytou příležitost vidí v dluhopisech. Dříve vedly nemovitosti, u nich už ale až takové výnosy jako dřív nevidí. Přesto jsou pro ně byty, domy i pozemky bezpečným přístavem, který nějaký zisk ponese.

„K bohatství v tomto roce podle oslovených přispěje vlastní podnikání a příjmy z něj, z investičních nástrojů pak zejména zahraniční akcie, nemovitosti nebo dluhopisy. Dolaroví milionáři také nyní svá portfolia více diverzifikují, lépe vyvažují rizika a porozuměli také faktoru dlouhodobosti. Nepropadají panice a naopak hledají nové příležitosti,“ říká Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

Pokles v příštím roce naopak čekají od kryptoměn, a to včetně bitcoinu. Pro starší investory to je potvrzení, že je to nafouklá bublina, mladší stále věří v návrat k vyšším hodnotám. Podle mladší generace totiž kryptoměny jsou technologickým pokrokem. Často ale více než samotným měnám věří technologii, která za nimi je.

Menší zájem je také vidět u tuzemských akcií, což může být způsobeno takzvanou daní z neočekávaných zisků, která dolehla na vybrané sektory.