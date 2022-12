Nezkrocená inflace i konec masa. Banka hádá nepravděpodobnou budoucnost

Předpovědi Saxo Bank jdou nezřídka až na hranici možného. Čas od času se ale některá z nich skutečně potvrdí. Bylo tomu tak například v případě vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Toho se týká i jedna z prognóz, které připravila Saxo Bank letos. Podle ní by v příštím roce mělo dojít k hospodářskému rozvratu v Británii. Během něj průzkumy ukáží, že i lidé v Anglii a Walesu pochybují o tom, že byl brexit dobrý nápad. Ve třetím čtvrtletí by se pak měla k moci dostat labouristická vláda slibující referendum o anulaci brexitu k 1. listopadu 2023, voliči se dle předpovědi přikloní k návratu do EU.

Další predikce počítá s tím, že vysoká inflace v dohledné době nezmizí. Prsty by v tom mohla mít i Čína. S příchodem jara se totiž podle Saxo Bank rozhodne výrazně zmírnit svou politiku nulové tolerance covidu, přijde s účinnou léčbou a možná novou vakcínou. „Z řetězu puštěná čínská poptávka přinese další výrazný růst cen komodit a inflace znovu stoupne,“ stojí v predikci banky.

Na pozadí těchto změn by pak vystřelila vzhůru cena zlata. Komodity, ke které se lidé uchylují v nejistých časech. „V dalším roce dosáhne přinejmenším hladiny tří tisíc amerických dolarů,“ odhaduje analytik Saxo Bank Ole Hansen.

„Podle letošních Šokujících předpovědí je jakákoli naděje na návrat dezinflační předpandemické dynamiky marná, protože celý svět najíždí na válečnou ekonomiku a všechny velmoci se ze všech sil snaží zajistit si národní bezpečnost na všech frontách,“ uvedl hlavní investiční analytik Saxo Bank Steen Jakobsen.

S inflací souvisí i prognóza, která počítá se zavedením regulovaných cen, které by cílily právě na omezení inflace. Predikce se opírá o to, že téměř všechny války s sebou přinesly regulované ceny a přídělové systémy. Výsledkem by ale byl podle analytiků Saxo Bank přesně opačný. Regulace cen bez toho, aby se vyřešil hlubší problém, totiž způsobí další inflaci.

EU založí armádu

Evropské unii možná nezbude nic jiného, než si založit své vlastní ozbrojené síly. „V roce 2023 bude jasnější než dřív, že si musí Evropa udělat pořádek ve své obraně. Už nebude moci spoléhat na čím dál vrtkavější cyklus americké politiky a bude muset počítat s rizikem, že se USA zcela zřeknou svých někdejších závazků vůči Evropě, například po uzavření příměří mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl Jakobsen. Unie by pak po složitých jednáních měla jednotky zřídit do roku 2028.

Na spadnutí by mohl být i zákaz daňových rájů. Výdaje na obranu, návrat firem zpět do mateřských zemí a investice do energetické transformace vyžadují spoustu peněz, a tak vlády hledají všechny dostupné potenciální zdroje daňových příjmů. Snadný cíl podle prognózy najdou ve firmách, které se prostřednictvím daňových rájů vyhýbají zdanění.

Tento druh daňových úniků stojí vlády každoročně odhadem zhruba 500 až 600 miliard dolarů v ušlých příjmech z daní právnických osob.

Nejen daňovým rájům by zákonodárci mohly přistřihnout křídla. Hrana možná zvoní i masné produkci v některých zemích, a to s cílem nulových skleníkových emisí. Potravinový aspekt klimatické změny budou s největší pravděpodobností zvažovat ty země, které mají stanoveny právně závazné cíle čistých nulových emisí, očekává Saxo Bank.

Celou prognózou Saxo Bank se táhne aktuální komplikovaná ekonomická i geopolitická situace. Analytik Jakobsen ale na setkání s novináři uvedl, že právě takové situace vedou lidstvo k tomu největšímu pokroku. „Následujících deset let bude těch nejproduktivnějších od druhé světové války,“ uvedl.