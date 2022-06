Akcie budou padat dál. Někteří analytici předpovídají recesi

Pro index S&P 500 jde o čtvrtý medvědí trh za posledních dvacet let. Naposledy se jednalo o propad během pandemie Covid-19 v roce 2020. Tehdy byl pád vyvolán šokem z pandemie a trhy ztráty rychle dohnaly.

Například medvědímu trhu v letech 2000 a 2008 už ale trvalo mnohem déle, než našel své dno a následně ztráty obnovil. Současnou situaci tak nelze přirovnávat k té, kterou jsme pozorovali na začátku pandemie.

Index S&P 500 se v letech 2000 a 2002 od svého vrcholu propadl o 51 procent a v období globální finanční krize dokonce o 58 procent. V obou případech trvalo více než tisíc obchodních dní, než se ztráty vrátily. V prvním případě trvalo 638 dní, než se trh dotkl dna, zatímco v druhém případě to bylo 352 dní.

Vývoj indexu S&P 500 - graf ukazuje čtyři období medvědího trhu - splasknutí tzv. dot com bubliny na začátku tisíciletí, finanční krizi po roce 2008, covidový propad roku 2020 a letošní strmý pád.

Uvedená data naznačují, že současný výprodej tak může být teprve začátkem. Podle Petera Garnryho, vedoucího akciové strategie Saxo Bank A/S potrvá více než rok, než se trh dotkne svého dna. Současný pokles by se podle něj mohl dostat až na 35 procent.

Medvědí trh jako předzvěst recese

Pokud se necháme vést historií, může vývoj trhu naznačovat, že se blíží recese. Podle investiční výzkumné společnosti CFRA bylo devět z dvanácti medvědích trhů, které se objevily od roku 1948, doprovázeno recesí.

Medvědí trhy začínají v průměru sedm měsíců před začátkem recese. Pokud by to platilo i tentokrát, tak by recese začala už na začátku srpna, tedy sedm měsíců poté, co index S&P 500 dosáhl svého vrcholu.

„Trh recese předvídá,“ řekl Sam Stovall, hlavní investiční stratég společnosti CFRA. „Trh obvykle přechází do režimu medvědího trhu, pokud se domnívá, že se ekonomice jako celku nebude dařit.“

Varování před blížící se recesí jsou na Wall Street a v amerických korporacích stále hlasitější. V pondělí generální ředitel Morgan Stanley James Gorman uvedl, že podle jeho názoru existuje zhruba padesátiprocentní pravděpodobnost, že americká ekonomika vstoupí do recese.

Jedním ze zásadních rozdílů mezi současným a předchozími medvědími trhy je aktuální prostředí měnové politiky, kdy banky ve snaze krotit inflaci sahají po zvyšování úrokových sazeb. Zdražují tím peníze, což akciovým trhům neprospívá. Po dlouhé době tak jde o první medvědí trh, který se musí potýkat s vysokou inflací a rostoucími sazbami zároveň.

Fed přitom očekává, že sazby ještě zvýší. Akcioví investoři by proto v tuto chvíli neměli sázet na pomoc centrálních bank. Naopak, konec extrémního uvolňování měnové politiky by měl zastavit dvouletou sérii růstu trhů, která patřila k nejsilnějším, jaké kdy byly zaznamenány.

Pro investory jsou výprodeje příležitost

Potenciálně dobrou zprávou pro investory je, že podle společnosti LPL Research, jakmile akcie dosáhnou hranice poklesu o dvacet procent, mají tendenci se v průběhu následujícího roku odrazit ode dna.

Podle analýzy deseti medvědích trhů od roku 1957, kterou provedla společnost LPL, po oficiálním označení medvědího trhu vzrostl index S&P 500 během následujícího roku v průměru o 23,8 procenta.

Trhu přitom k navrácení své hodnoty nebude stačit nárůst o ztracených dvacet procent. K návratu na svou aktuální hodnotu, by potřeboval ještě o pět procent víc. Analogicky pak s dalšími poklesy bude potřebovat přidat ještě další procenta navíc, aby své ztráty dohnal a hodnotu dostal na stejnou úroveň, kterou měl před ztrátami.

Podle Ryana Detricka takto propadající se trh poskytuje i zajímavé investiční příležitosti. „Jakkoli byl tento rok nepříjemný, pro dlouhodobějšího investora je to pravděpodobně stále skvělá příležitost,“ uvedl pro Reuters.