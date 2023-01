Globální krize srazí třetinu světové ekonomiky do recese, varuje šéfka MMF

Na ekonomiku bude mít negativní dopad válka na Ukrajině, růst cen, vyšší úrokové sazby a šíření nemoci covid-19 v Číně, uvedla Georgievová. MMF loni v říjnu počtvrté od ledna 2022 zhoršil výhled globálního hospodářského růstu na rok 2023.

„Očekáváme, že třetina světové ekonomiky bude v recesi,“ řekla Georgievová. Podle ní se budou jako v recesi cítit i stovky milionů lidí v zemích, které technicky v recesi nebudou.

Prudce rostoucí ceny potravin a energií způsobily v mnoha zemích nejvyšší míru inflace od 80. let minulého století a největší makroekonomický problém v moderní éře centrálního bankovnictví. Dosavadní předpoklady, které platily po celá desetiletí - že hranice by měly být nedotknutelné, jaderné zbraně nebudou použity, inflace bude nízká - byly v roce 2022 otřeseny, napsal deník The Ekonomist již v listopadu.

MMF v říjnu zhoršil výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,7 procenta kvůli válce na Ukrajině a vyšším úrokovým sazbám. Od té doby Čína zrušila svoji politiku nulové tolerance nemoci covid-19 a začala znovu otevírat svoji ekonomiku, i když se v zemi rychle rozšířila nákaza. Za loňský rok má ekonomika vzrůst o 3,2 procenta.

Georgievová nyní varovala, že Čínu čeká obtížný začátek letošního roku. To bude mít negativní dopad nejen na zemi, ale i na region a globální ekonomický růst. Čína je druhou největší ekonomikou na světě.

„I když se náš základní scénář vyhýbá globální recesi, pravděpodobnost jejího vzniku je nepříjemně vysoká,“ řekla zpravodajské televizi BBC ekonomka společnosti Moody’s Analytics Katrina Ellová. „Evropa se však recesi nevyhne a USA balancují na hraně,“ dodala.