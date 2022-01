Jádro jako obnovitelný zdroj. Evropská komise chystá jeho uznání

Komise chce dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Investice do jádra by podle představ unijní exekutivy měly směřovat nejméně příštích dvacet let a do zemního plynu deset let.

„České ekonomice – a nové Fialově vládě – se na Nový rok dostává jednoho z nejlepších příslibů, jaký si vůbec mohla přát. Evropská unie by totiž mohla začít posuzovat jadernou energetiku a některé druhy energetiky založené na zemním plynu jako zelenou aktivitu,“ komentoval sobotní zprávu ekonom Lukáš Kovanda.

To by podle něj znamenalo, že investice do takové energetiky jsou považovány za udržitelné. Banky by pak neměly podle Kovandových slov problém s jejich financováním a pojišťovny zase s pojišťováním. „Bez toho je například investice do jaderné energetiky extrémně riziková, což představuje fatální problém pro hospodářství typu českého, jež se bez jádra ve svém energetickém mixu do budoucna obejde jen těžko,“ podotkl Kovanda.

Vytrhne tím velký trn z paty nové Fialově vládě

Za zahrnutí jádra mezi zelené zdroje lobbuje na úrovni EU předně Francie, k níž se připojují některé země jižní, střední a východní Evropy, včetně Česka. Četní vrcholní politici v EU, například představitelé vládních Zelených v Německu, nejsilnější ekonomice EU, jsou však proti.

Podle zmíněné zprávy Financial Times by jaderná energie mohla být na úrovni EU považována za udržitelnou, jestliže bude optimálně nakládáno s jaderným odpadem. „Za udržitelné by se pak považovaly ty nové jaderné elektrárny a bloky, jejichž výstavba bude povolena do roku 2045. To by se v případě Česka potenciálně týkalo nových jaderných bloků jak v Dukovanech, tak v Temelíně,“ podotkl Kovanda.

Pokud podle něj Brusel začne definitivně považovat jádro ze zelené a udržitelné, vytrhne tím velký trn z paty nové Fialově vládě, pro kterou znamená současný enormní růst cen energií klíčovou výzvu. „Dlouhodobě jej v podmínkách Česka lze nejúčinněji omezit právě výstavbou nových jaderných zdrojů,“ dodal ekonom Kovanda.

Česká republika a Francie v minulosti oznámily, že chystají spojenectví členských států Evropské unie v jaderné energetice. Uvedla to tehdy mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová. K záměru se připojilo také Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Ve společném prohlášení mimo jiné stálo, že „má-li Evropa v klimatickém boji zvítězit, potřebuje jadernou energii. Pro všechny představuje zásadní a spolehlivý zdroj pro zajištění nízkouhlíkové budoucnosti.“

Třeba francouzský prezident Emmanuel Macron letos v listopadu oznámil, že znovu zahájí výstavbu jaderných reaktorů, aby si tak jeho země zajistila energetickou nezávislost, dosáhla klimatických cílů a udržela ceny elektřiny pod kontrolou. Prohlášení přichází v době, kdy evropské země čelí prudkému zdražování elektřiny a plynu.

Postup je nezbytný pro udržení cen

„Abychom zajistili energetickou nezávislost Francie, zabezpečili dodávky elektřiny a dosáhli klimatických cílů, zejména uhlíkové neutrality v roce 2050, poprvé po desetiletích v naší zemi znovu zahájíme výstavbu jaderných reaktorů a budeme pokračovat v rozvoji obnovitelné energie,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron v televizním projevu.

Dodal, že tento postup je nezbytný pro udržení cen energie na „rozumné“ úrovni. Postoj francouzské vlády změnila nynější energetická krize. Dříve Macron sliboval, že do roku 2035 sníží podíl jádra na pokrývání spotřeby elektřiny ve Francii na 50 procent ze 75.

Francie se ubírá odlišnou cestou než Německo, které se po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011 rozhodlo pro úplný odchod od jaderné energie.

Tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy podotklo, že ačkoliv Evropská komise ve své strategické vizi Čistá planeta pro všechny z roku 2018 považuje obnovitelné a jaderné zdroje za páteř bezuhlíkové evropské energetické soustavy, nepodniká žádné kroky, aby vedle obnovitelných zdrojů zajistila stabilní prostředí pro investice do velkokapacitních nízkouhlíkových jaderných zdrojů.

„Je naprosto nezbytné, aby byla jaderná energie do konce roku 2021 zařazena do evropského rámce udržitelného financování. Vědecké posudky týkající se jaderné energetiky, které Evropská komise vyžadovala, vyznívají stejně: neexistují žádné vědecké důkazy, že by jaderná energie byla vůči životnímu prostředí méně šetrná než jiné zdroje energie zařazené do taxonomie,“ dodal letos v říjnu náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.