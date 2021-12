Lidé chtějí, aby Fiala řešil zdražení energií a osobní svobody, zjistil průzkum

Kdyby si vláda Petra Fialy měla zřídit úkolníček jako ve škole a psát do něj pořadí problémů podle jejich palčivosti, na prvním místě by byly ceny energií, poté by následovalo dořešení koronavirové krize a na třetím místě by musela hlídat zachování osobních svobod. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro MF DNES.