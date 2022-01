Jaderná energie štěpí Evropu. Menší země jsou pro, Němci a Rakušané proti

Podzimní průzkum Eurobarometru odhalil obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Skepse je výrazná zvláště v Německu a Rakousku. Pozitivní vliv jaderné energie v Německu očekává jen 25 procent dotazovaných, v Rakousku je to 30 procent. Negativní dopady čeká 69 procent Němců a 66 procent Rakušanů. Odmítavý postoj převažuje také v Lucembursku a Řecku.

Francie se téměř shoduje s evropským průměrem, podíly respondentů s pozitivním a negativním očekáváním se vyrovnávají na 45 procent. Francouzský prezident Emanuel Macron ovšem jádro prosazuje. Téměř shodné jsou postoje dotazovaných také ve Španělsku, Portugalsku, Dánsku a Belgii.

V ostatních zemích EU však převažují pozitivní očekávání od jaderné energie, a to hlavně v České republice, kde má pozitivní postoj 79 procent dotazovaných.

V Bulharsku je to 69 procent a na Slovensku a ve Švédsku se dvě třetiny dotázaných domnívají, že jaderná energie bude mít pozitivní vliv. Ve Finsku a Polsku očekává pozitivní dopady jaderné energie 60 procent respondentů. Polsko plánuje zahájit provoz své první jaderné elektrárny v roce 2033.

Otázka týkající se hodnocení jaderné energie byla součástí průzkumu o postoji Evropanů k vědě a technice. V průzkumu na otázky odpovědělo 26 827 respondentů.

Průzkum se ptal také na tři možnosti produkce energie. Největší podporu ve všech zemích EU v něm měly alternativní zdroje. Více než 90 procent respondentů uvedlo, že v příštích 20 letech očekává pozitivní vliv solární energie a 87 procent očekává pozitivní efekt větrné energie.

Prosincový průzkum agentury IBRS ukázal, že podpora jaderné energetiky v Česku vzrostla za půl roku o šest procent. Růst podpory podle IBRS souvisí se zájmem o dostatek energie, soběstačnosti a ekologické výroby. Jádro podle průzkumu vystřídalo v čele nejpreferovanějších elektráren obnovitelné zdroje. I jejich obliba ale zůstává vysoká.

Brusel změnil plány

Evropská komise (EK) nově změnila plány a chce zařadit jádro a zemní plyn za určitých podmínek na seznam takzvaných zelených investic.

Členské státy sedmadvacítky se mají k návrhu vyjádřit do 12. ledna. Spadl by pod stůl, kdyby se proti němu vyslovilo nejméně 20 zemí s nejméně 65 procenty obyvatel EU nebo alespoň 353 europoslanců. To se však podle rakouské agentury APA zdá zatím nepravděpodobné.