Nacher: Dlužníci chtěli splácet, ale peníze skončily na zálohách za energie

Milostivé léto je za polovinou, jak si podle vás vede?

Dobře i špatně. Připojily se k němu například banky, které nemusely, protože Milostivé léto není přímo mířeno na dluhy lidí u soukromých subjektů. Na druhou stranu ale narážíme zejména u některých advokátů a exekutorů. Pozdě odpovídají lidem, kteří od nich chtějí sdělit výši jistiny, tedy dlužné částky, kterou u nich mají. Nebo se také stává, že nekomunikují vůbec.

Takže na některé dlužníky kvůli těmto průtahům nemusí dojít, byť by na oddlužení měli právo? Milostivé léto končí 28. ledna.

Může to znamenat, že se na některé dlužníky nedostane. Respektive budou mít málo času se rozhodnout, jestli do oddlužení půjdou, nebo se jim nepodaří dostatečně rychle sehnat prostředky na splacení dluhu. Na splacení dluhu v původní výši, bez pokut a penále.

Minimálně v některých městech si stěžují na nízkou informovanost. Neměla akci předcházet masivnější informační kampaň?

Kdo by tu kampaň měl dělat? Ať chcete, či ne, je to přece jen věc dlužníků, kteří by si to měli hlídat. Je ale pravda, že jsou velké rozdíly. Třeba Praha, kde je exekucí méně, se toho chopila velmi aktivně, v místech s vyšším počtem exekucí je informovanost horší. Přemýšlím, co by člověk měl udělat víc...

Jednou z možností je třeba Milostivé léto prodloužit.

Musel by se změnit zákon, aby se konečný termín dal prodloužit, což se do 28. ledna rozhodně nestihne.

Ale sám říkáte, že někteří exekutoři akci bojkotují. To není důvod třeba pro opakování?

S Markem Výborným (poslanec za KDU-ČSL, pozn. red.), spolupředkladatelem návrhu, se o opakování bavíme. Osobně jsem pro, ale také jsem hrozně opatrný. Milostivé léto odkazuje na Bibli, ve které se říká, že věřitel jednou za 49 let odpustí své dluhy. V momentě, kdy to uděláme dvakrát za rok, může to mít efekt, že lidé budou nezodpovědní. Zkrátka jsem toho zastáncem, ale nechci říkat dopředu, že to tak bude.

Ceny energií nyní prudce rostou. Různé neziskové organizace varují před tím, že situace zapříčiní novou vlnu dluhů a exekucí...

Spousta lidí nám píše, že byli připraveni jít do Milostivého léta, ale nemohou, protože museli peníze na splacení dluhu dát na vysoké zálohy. Je evidentní, že to s odstupem času vyvrcholí vlnou exekucí. Navíc tu je obrovské množství lidí, kteří spadli do režimu DPI, tedy k dodavateli poslední instance, protože jejich původní dodavatel energií zkrachoval. A některým hrozí, že budou odpojeni.

Jenže to musí vědomě neplatit?

Anebo nevědomě. Lidé mívají obvykle nastavené limity pro odchozí platby. Pokud zálohy limit přesáhnou, nebo nemáte na účtu dostatečnou částku, platba neodejde. A třeba si toho nevšimnou. Všichni vědí, že zkrachovala Bohemia Energy, ale zkrachovalých méně známých dodavatelů je mnohem více.

Kolik lidí, kterým toto hrozí, podle vás je?

Kolika lidem hrozí odpojení z výše popsaného důvodu, neumím říct. Co umím říci, je, že takzvaně nekontaktních lidí v režimu DPI, tedy že buď nevědí, že v tom režimu jsou, nebo nereagují na výzvy dodavatele, je okolo sta tisíc. Lidé by se měli aktivně zajímat, jestli jejich dodavatel není v problémech.

Lidem se radí, aby byli aktivní, aby si na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zkontrolovali, zda jejich dodavatel nezkrachoval. Problém se ale týká i seniorů, kteří často nemají přístup k internetu.

Když někdo nemá internet, měl by se podívat na vyúčtování. U elektřiny najde unikátní číslo pod označením EAN, u plynu EIC. Jsou to kódy, které identifikují odběrné místo. Na ERÚ se pak stačí obrátit telefonicky, kde mu řeknou, od koho odebírá.