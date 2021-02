Čína chce omezit vývoz vzácných hornin, může ohrozit americké zbrojaře

Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií mělo v průběhu minulého týdne navrhnout omezení vývozu sedmnácti vzácných hornin do zahraničí. Peking požádal vedoucí představitele tamějšího průmyslu o stanovisko, zda by připravované opatření poškodilo země Evropské unie či USA. Informoval o tom portál Financial Times.

Problémem je, že tyto vzácné minerály se z globálního pohledu nacházejí z více než osmdesáti procent právě v Číně. U některých zbraní se však jedná o důležitý výrobní komponent. Příkladem je americká stíhačka F-35. Jedna taková stíhačka totiž vyžaduje více než 400 kg těchto vzácných materiálů.

Problém se však netýká jen zbraní. Čínské horniny jsou nezbytné třeba i pro výrobu chytrých mobilních zařízení, elektromobilů či větrných turbín.

Připravovaný čínský krok tak může znamenat další prohloubení čínsko-amerických rozporů a značit pokračující technologickou válku mezi těmito mocnostmi. Takové tendence jsou patrné již od prezidentování Donalda Trumpa a po nástupu Joe Bidena tak budou zřejmě pokračovat.

Již v loňském roce čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Čína bude americké firmy sankcionovat za prodej zbraní asijskému Tchaj-wanu, což mělo narušit tzv. politiku jedné Číny. Chystané opatření však může zasáhnout i další společnosti, mezi které patří zejména američtí výrobci zbraní. Podle některých analytiků však může případný zákaz vývozu čínskou stranu negativně ekonomicky poznamenat.

Potíží se obávají i čínští těžaři, kteří mají strach z nižšího odbytu. První náznak regulace přišel v tomto odvětví už v roce 2007, kdy Čína stanovila limity pro produkci vzácných hornin. Snažila se tím udržovat vysoké ceny a snižovat velké znečištění. Tato čínská politika však není právně závazná a mnoho těžařů tak pravidelně překračuje doporučenou produkční kvótu.

Důsledky plánovaného opatření však mohou být pro těžaře v tomto případě daleko závažnější. Chystané předpisy by umožnily vládě ukládat vysoké pokuty za prodeje, které nebyly schválené.



„Čínu nově připravovaná legislativa v globální ekonomice nijak nepomůže. Místní doly by nemohly fungovat na plný výkon. Zákaz vývozu se snadněji řekne, než udělá,“ uvedl pro server Financial Times výkonný ředitel jedné z největších čínských společností pro těžbu vzácných hornin, který nechtěl být jmenován.