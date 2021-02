Čína zakázala BBC World News, stanice podle ní podrývala národní jednotu

V prohlášení čínská správa uvedla, že informování stanice BBC World News o Číně „závažně porušovalo“ směrnice včetně pravidla, že zprávy mají být „pravdivé a férové“, poškozovalo čínské národní zájmy a podrývalo národní jednotu.

Televizní stanice proto podle prohlášení nesplňuje požadavky kladené na zahraniční televizní kanály vysílající v Číně a její žádost o licenci na další rok nebude přijata.

Anglickojazyčná stanice není v Číně ve většině balíčků televizních programů zahrnuta, je však dostupná v některých hotelích a rezidencích. Dva novináři agentury Reuters pobývající v Číně uvedli, že při přepnutí na příslušný kanál se nyní objevuje prázdná obrazovka.

„Zklamalo nás, že se čínské úřady rozhodly vydat touto cestou,“ reagovala mluvčí stanice BBC.

„BBC je důvěryhodná globální zpravodajská rozhlasová a televizní společnost a zprávy ze světa podává férově, nestranně a nezaujatě,“ podtrhla mluvčí.

Čínské ministerstvo zahraničí minulý týden společnost BBC vyzvalo, aby se omluvila za to, jak informovala o epidemii covidu-19 v Číně. Ministerstvo poukázalo na reportáž z pátku 29. ledna, v níž BBC tvrdila, že čínské úřady používají k vymáhání protiepidemických opatření násilí. V reportáži britská stanice podle Pekingu použila archivní záběry z protiteroristického cvičení, čímž se dopustila zkreslení. BBC obvinění čínské diplomacie odmítla jako nepodložená a uvedla, že si stojí za svým „přesným a nestranným“ pokrýváním událostí v Číně.

Peking toto vyjádření vydal krátce poté, co britský telekomunikační regulátor Ofcom odebral vysílací licenci čínské státní televizi CGTN. Regulátor došel k závěru, že televizi neprovozuje vydavatelská společnost, ale politické uskupení - v konkrétním případě čínská komunistická strana. To je podle britského regulátora nepřípustné, zakazuje to podle něj britský zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.