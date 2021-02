Cena mědi je na devítiletém maximu. Táhne ji naděje ekonomického oživení

Nedostatek mědi je patrný už nyní například v Číně, která platí za největšího spotřebitele tohoto kovu na světě. Podle analytických dat společnosti BCA Research je současná poptávka v zemi tak vysoká, že zásoby spadly na nejnižší úroveň desetiletí.



Vzhledem k tomu, že čínská ekonomika jako jediná z těch velkých v roce 2020 rostla a ekonomové jí předpovídají strmý růst pro tento rok, investoři vkládají do spotřeby mědi v asijské velmoci velké naděje. Důvod pro investici do technického kovu spatřují i v plánech amerického prezidenta Joea Bidena, který chce masivně investovat do tamní infrastruktury, píše CNN.

Měd v číslech Čína se na celkové globální spotřebě mědi podílí asi 51 procenty.

Čína je zároveň třetím největším producentem tohoto kovu. Nejvíce mědi produkují dva státy jižní Ameriky Chile a Peru.

Ročně se vytěží zhruba 20 milionů metrických tun mědi. Zmiňované Chile ročně vyprodukuje více než jednu čtvrtinu ze světové produkce mědi. Zdroj: Statista

Měď má přitom široké využití, používá se do mnoha stavebních materiálů ale i do elektrických vodičů a vodovodních potrubí. Podle CNBC tak platí za určitý barometr ekonomiky.

Zjednodušeně řečeno, pokud se poptávka po mědi zvýší, znamená to, že se více staví, vyrábí, konstruuje a podobně. Meziročně je cena mědi o šestnáct procent vyšší.

Dalším důvodem zvýšené poptávky po mědi je podle ekonomického geologa Brenta Cooka přechod k zeleným zdrojům v automobilovém průmyslu.

Zatímco auto se spalovacím motorem obsahuje zhruba patnáct kilogramů mědi, elektromobil má v sobě přibližně 60 kilogramů tohoto kovu, uvádí MarketWatch.

Vývoj ceny mědi během roku 2020. Zdroj: Investing.com

Klid těžebních strojů

I přes předpoklad, že dodávky mědi pojedou v roce 2021 na plný výkon, bude v nadcházejících letech poptávka po mědi zásadně převyšovat nabídku, myslí si Cook.

„Důvod leží především v nedostatku nově objevených ložisek mědi a v dlouhém časovém horizontu, v němž se z ložisek dostává měď do výroby,“ uvádí Cook s tím, že u velkých ložisek je tento časový úsek dlouhý deset až dvacet let.



Podle lednového reportu Mezinárodní skupiny pro studium mědi (ICSG) ovlivnila pandemie koronaviru světovou těžbu kovu zejména v dubnu a květnu minulého roku.

Dočasné odstavení dolů v těchto měsících vedlo k poklesu těžby o 3,5 procenta. Za prvních deset měsíců roku 2020 sice světová produkce rafinované mědi podle předběžných údajů ICSG rostla o 1,5 procenta, zároveň se odhaduje, že spotřeba kovu ve stejném časovém úseku stoupla o dvě procenta. Schodek produkce a spotřeby tak lze vyčíslit na 480 tisíc metrických tun mědi.

Hlavním rizikem dalšího růstu ceny je zpoždění znovuotevření ekonomik. Analytici americké banky Bank of America však věří, že se cena může v určitém momentě vyšplhat nad 4,54 dolarů za libru (téměř 214 korun za kilogram).