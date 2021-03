Grónsko přemýšlí o těžbě vzácných zemin, mohlo by snížit závislost EU na Číně

Grónsko, které je největším ostrovem na světě, disponuje obrovskými zdroji prvků vzácných zemin. Jako vzácné jsou označovány ne proto, že by jich bylo málo, ale že se málokdy vyskytují v takových koncentracích, aby se vyplatila těžba.

Zásoby těchto látek jsou sice ve světě velké, ale problém je také jejich obtížné a nákladné zpracování. V této oblasti dlouhodobě dominuje Čína. Ta však již před několika týdny dala najevo, že uvažuje o omezení vývozu těchto vzácných látek do zahraničí.

Jednotlivé "kopečky" na vrcholu jsou sloučeniny s obsahem různých kovů vzácných zemin. Následují názvy příslušných prvků, a to od střední hromádky v druhé řadě a dále po směru pohybu hodinových ručiček: praseodym, cer, lanthan, neodym, samarium a gadolinium.

Prvky vzácných zemin se za několik posledních let staly běžnou součásti každodenního života. Využívají se k výrobě hybridních či elektrických vozidel, bojových letadel či chytrých mobilních zařízení.

V neposlední řadě jsou však prvky vzácných zemin užitečné i pro výrobu čisté energie, která napomáhá ke snižování emisí skleníkových plynů či redukování závislosti na fosilních zdrojích. Užívají se také k výrobě větrných turbín.



Navrhované omezení ze strany Číny může znamenat velký problém i pro zbrojařský průmysl v západním světě, neboť zeminy jsou nezbytné třeba pro výrobu amerických stíhaček typu F-35.

Na možné restrikce ze strany Číny už zareagovaly i ceny některých vzácných kovů, které se za posledních několik týdnů značně zvýšily. K nárůstu pak pomohla i vyšší globální poptávka po elektromobilech.

Evropské státy či USA se snaží od závislosti na Číně oprostit, a právě dostupné zdroje na území Grónska by tomu mohly značně pomoci. V současné době grónská autonomní vláda vyjednává ohledně možného otevření nových dolů na prvky vzácných zemin.

Díky tomu by se tak Grónsko mohlo stát významným vývozcem této suroviny do členských zemí Evropské unie. Podle odhadů by jeden takový důl vyšel na zhruba 500 milionů dolarů.

S otevřením těchto dolů souhlasí i většina zdejších obyvatel. Ze zhruba osm let starého průzkumu vzešlo, že zdroje z těžby prvků vzácných zemin se mají stát jedním z klíčových příjmů zdejších veřejných rozpočtů.

Aktuálně se v zemi debatuje o možném otevření dvou dolů. V jednom takovém by však případně probíhala i těžba jaderného materiálu, což se některým občanům příliš nelíbí. Strach mají z možného znečištění, které s doly nutně souvisí.

„Tato země je zrozena pro lov a rybaření. Žijeme v souladu s přírodou po mnoho, mnoho let. Tento projekt by tuto harmonii mohl značně narušit,“ uvedl pro deník Reuters jeden z opozičních grónských zákonodárců.

Pro grónskou ekonomiku by však otevření dolů mohlo být prospěšné. Již řadu let se tento ostrov snaží přilákat zahraničí investice a prvky vzácných zemin mohu být velkým lákadlem. Vytvořeno by bylo i několik stovek nových pracovních míst.

Vzácné zeminy Atomové číslo Jméno Chemická značka 21 Skandium Sc 39 Yttrium Y 57 Lanthan La 58 Cer Ce 59 Praseodym Pr 60 Neodym Nd 61 Promethium Pm 62 Samarium Sm 63 Europium Eu 64 Gadolinium Gd 65 Terbium Tb 66 Dysprosium Dy 67 Holmium Ho 68 Erbium Er 69 Thulium Tm 70 Ytterbium Yb 71 Lutecium Lu

Zdroj: Wikipedia