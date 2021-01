Čína varuje před studenou válkou. Nikdo nám nebude diktovat, tvrdí prezident

Čínský prezident Si Ťin-pching nepřímo varoval nového amerického prezidenta Joea Bidena, že pokud bude dál prosazovat americké produkty na úkor jiných, mohla by mezi Čínou a USA začít nová studená válka. „Svět by momentálně neměl byl rozdělen nebo zapleten do vzájemných konfrontací,“ řekl na Světovém ekonomickém fóru.