Mapy sledují švýcarské železnice i covid. Nápad vznikl na škole v Brně

Octogeo je partnerským projektem firmy MapTiler. Nápad na založení startupu je spjatý s dlouholetou vášní zakladatele Petra Přidala.

„Petr měl už na škole nápad, že by chtěl digitalizovat staré mapy. Postavil na tom i svou diplomovou práci, za kterou vyhrál ocenění. To ho ještě více namotivovalo a začal cestovat po celém světě a sbírat důležité kontakty na univerzitách zajímajících se o jeho nápad. Postupně se z toho zrodila firma na digitalizaci map, která se pak rozšířila i o současné služby, kdy vyvíjíme mapy pro zákazníky na míru,“ říká manažer prodeje z Octogea Martin Eliáš.

Na ESA BIC narazil startup náhodou. „Před dvěma lety jsme letěli do Marseille na předávání takzvaných vesmírných Oscarů soutěže Copernicus Masters. V soutěži jsme vyhráli jednu z hlavních cen a shodou okolností jsme se dozvěděli i o ESA BIC. V řádu několika měsíců jsme připravili všechny dokumenty a pak jsme ve dvoukolovém pohovoru před komisí museli obhájit náš produkt,“ vysvětluje Eliáš.

Mapy na míru a spolupráce snů

Kromě výhry a objevení ESA BIC však Octogeu přinesla soutěž i spolupráci s Airbusem. „Airbus se kromě letectví zabývá i vesmírnými programy a snímkováním z družic. Od nich jsme dostali satelitní snímky Evropy ve vyšším rozlišení a posunulo nás to o velký kus vpřed. Dále disponujeme velice kvalitními satelitními snímky Spojených států a Japonska,“ říká Eliáš.

Octogeo je schopné v rámci platformy MapTiler dodávat firmám mapy šité na míru. „Klienti mají možnost si vytvořit mapy ze svých obrázků či dat, nebo použít již dostupné mapy celé planety a vybrat si například barevné kombinace, které korespondují s jejich logem a používat je v tištěné nebo digitální podobě,” říká Eliáš.

Pro mnoho klientů může být Octogeo konkurencí Googlu díky nižší ceně i přidaným funkcím. „Chcete-li třeba umístit na web polohu své restaurace, není úplně žádoucí, aby se v jejím nejbližším okolí objevovaly pobočky řetězců rychlého občerstvení. To, že mapy jsou na míru a nezobrazují konkurenci, je velká výhoda,“ vysvětluje marketingová specialistka firmy Vendula Žáková.

Evropské ambice

MapTiler v současnosti dlouhodobě spolupracuje se švýcarskými železnicemi, ale také s NASA nebo se společností Siemens. Velký klient jim ale přibyl v období koronavirové pandemie.



„Pro německý deník Berliner Morgenpost jsme vytvořili mapu, která zobrazovala šíření covidu-19. Mělo to neuvěřitelný dosah, mapu si denně zobrazilo až 30 milionů lidí. V rámci boje v době pandemie a ve veřejném zájmu jsme se tento projekt rozhodli podpořit a mapy jsme deníku dodali téměř zdarma, což nám zase přineslo velký nárůst návštěvnosti na našich webových stránkách z Německa,“ uvádí Eliáš.

Hlavním cílem do budoucna je především zjednodušit celou platformu a udělat tvorbu map vývojářům mobilních a webových aplikací použitelnější a příjemnější. „Co se týče konkrétních plánů do budoucna, náš tým je ambiciózní, chtěli bychom do dvou let být největším poskytovatelem map v Evropě,“ říká Žáková.

Firma je ale zároveň se svým dosavadním vývojem spokojená. „Chceme prostě dělat mapy, protože je milujeme,“ uzavírá s úsměvem Eliáš.