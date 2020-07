Grafitová vlákna byla nejdřív pro satelity, teď z nich Festka staví kola

Podnikatelský nápad se zrodil v hlavě vášnivého cyklisty, který před deseti lety hledal s kolegou nějaké vhodné kolo.

„Jsem bývalý profesionální závodník, takže jsem měl určité nároky. Dříve jsem si nechal kola stavět na míru, ale pak jsem nemohl najít nikoho, kdo by mi ho vyrobil podle mých představ. Tak jsem se dal do bádání a chtěl jsem si ho udělat sám. Původně to pro nás byl vedlejšák, ale postupně to přerostlo v naši hlavní pracovní náplň,“ říká zakladatel Festky Michal Moureček.

Láska k cyklistice ho pojí i se spoluzakladatelem Ondřejem Novotným. „S Ondřejem se dost doplňujeme a dohromady tvoříme dobrý celek. Je to taky celoživotní sportovec. Jako malý se přihlásil do cyklistického klubu a tam ho odmítli s tím, že je moc malý a ať přijde příští rok. Jenže on už se k tomu nikdy neodhodlal a teď po letech se k cyklistice vlastně přes Festku vrátil. Máme podobný vkus a cit a tím pádem nám to šlape,“ říká Moureček o svém kolegovi.

Firma vyrábí kola, která v průměru váží okolo 5,5 kilogramů a během desetileté existence získala příznivce po celém světě. „Máme velmi specifické zákazníky. Děláme velmi často kola na míru, ale takový náš typický zákazník je Hispánec nebo Asiat žijící v USA. Jsou to často lidé, co buď pečlivě vybírají, za co utrácejí peníze, anebo berou cyklistiku jako svůj životní styl,“ říká Moureček. Rám od Festky začíná na částce 100 tisíc korun.

S kosmickou technologií se setkáváme denně

Festka vstoupila do kosmického inkubátoru už v roce 2016. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, i firma vyrábějící kola má kosmický přesah. „Principem inkubace je najít uplatnění technologií vyvinutých pro vesmír tady na Zemi. Využíváme pro stavbu rámů grafitová vlákna, která byla původně vyvinuta pro satelity. Bylo pro nás zajímavé uplatnit tuto technologii na něčem, co je tak běžnou součástí lidských životů. Lidé se setkávají s vesmírnou technologii, když si po ránu dělají vajíčka na teflonové pánvi nebo pak jedou v dešti do práce a samy jim stírají stěrače,“ vysvětluje Michal Moureček.

Spolupráce s inkubátorem ESA BIC však firmě, která už dvouletý inkubační program dokončila, přinesla své ovoce. „Je to vlastně naše jediná pozitivní zkušenost s žádáním o nějaký grant. Mentoring byl intenzivní a byli jsme nuceni hodně přednášet, ale obohatilo nás to a došlo mi, že když má člověk rozvíjet firmu, musí rozvíjet i sám sebe a vzdělávat se. Měli jsme díky tomu možnost radit se s kapacitami v oboru, ke kterým bychom se dostali pouze obtížně. Za získané peníze jsme také pořídili vybavení a přípravy, pec a další věci, které nám vydrží řadu let,“ říká Moureček o své zkušenosti s kosmickým inkubátorem.

Firmě se povedlo původním závazkům dostát a inkubaci úspěšně dokončit. „Dali jsme si za úkol vyvinout novou generaci rámu, byli jsme schopni dokončit matematické modely a sestavit přístroje na vývoj,“ popisuje šéf Festky. Startupu, který už úspěšně expandoval do ciziny však přece jen nějaké plány nevyšly. „Měli jsme letos naplánovanou roadshow, která se zrovna trefila do nejpostiženějších oblastí. V plánu byla Amerika, Itálie, Švýcarsko, Španělsko a pak přesun do Asie... To bohužel nevyšlo,“ uzavírá Moureček.