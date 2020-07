Umíme spočítat, kde bude úroda, říká šéf firmy pomáhající farmám v Africe

Zakladatelem startupu je Pavel Juruš, který nebyl mezi podnikateli nováčkem. „Podnikal jsem již před Big Terrou, měl jsem firmu, která se zaměřuje na práci s meteorologickými daty. Big Terra ale vznikla náhodou. Sešel jsem se po letech s kamarádem, který věděl, že se o takové věci zajímám a propojil mě firmou, která v Africe budovala síť meteorologických stanic. Po rozhovoru s nimi jsem zjistil, že by tam o data pro zemědělství byl obrovský zájem, ale málo se o tom ví. Je todíra na trhu,“ popisuje začátky Juruš.

Když nám ukážete nějaké místo na světě, jsme schopni určit, jaké podmínky pro zemědělství na daném místě jsou. Pavel Juruš zakladatel Big Terra

Firma se zaměřuje na informace o zemědělství. „Poskytujeme hlavně data ze satelitů, ze kterých vidíme na jednotlivá políčka, vidíme jak a co tam roste, jak se tomu daří. Ve spojení s klimatickými a meteorologickými daty pak můžeme sledovat, zda se daným plodinám v oblasti daří a zda bude dobrá úroda,“ vysvětluje.

Big Terra působí především v rozvojových zemích v subsaharské Africe, také v Moldávii a v Kambodže. „Je tam sice mnohem méně peněz a prostředí je méně vyzrálé, na druhou stranu tam jsou v zemědělství celé generace a mnoho mladých afrických lidí chce dělat zemědělství jinak, moderněji. Mladí Afričané také rádi chodí po městě s telefonem, tak jako to máme u nás, a tak jsou otevřeni novým inovacím,“ říká o působení Big Terry Juruš.

Do ESA BIC se Big Terra přihlásila v úplně první vlně. „Byl to krok do neznáma, ale vyšlo to. Byli jsme opravdu čerstvý startup, v momentě kdy nám v inkubátoru řekli, že nás berou, jsme začali řešit, že založíme firmu, takže to bylo na úplném začátku naší existence,“ vzpomíná Juruš.

Hlavní cíle startupu byly zpočátku skromné, postupně ale plány nabíraly na obrátkách. „Na začátku jsme měli hlavní cíl vůbec fungovat a začít od nuly. Pak jsme se ale zaměřili na klimatické reporty. To znamená, že když nám ukážete nějaké místo na světě, jsme schopni určit, jaké podmínky pro zemědělství na daném místě jsou,“ říká zakladatel.

Ačkoliv měl Juruš zkušenosti se zpracováním dat, některé věci byly na začátku fungování startupu náročné. „Nejtěžší pro mě bylo pochopit situaci v zemědělství, ještě k tomu v subsaharské Africe. Musel jsem se snažit spojovat s lidmi, zjišťovat si informace a podnikat cesty do Afriky. První země kam jsem vyrazil, byla Ghana. Musím ale říct, že jsem opravdu rád, že jsem se do toho pustil. I po třech letech, co to děláme, jsem stále víc a víc nadšený,“ říká Pavel Juruš.

Od Afriky se ale do budoucna startup přeci jen přesune i do Evropy. „Do budoucna chceme růst, chceme naše produkty ještě lépe přizpůsobit na míru finančním institucím. Naše filozofie je, že když to funguje v Africe, bude to fungovat všude na světě, takže možná za pár let budeme i tady v České republice,“ uzavírá Juruš.