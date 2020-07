Od dětství se zajímal o letadla. Teď spravuje mladý Čech soukromé lety

Startup Strafos založil Daniel Valeš v útlém věku. „Technicky orientovaný jsem byl vždycky a k letadlům mě to táhlo. Už při škole jsem si přivydělával prací na letištích a prošel jsem si od umývání letadel až k práci brokera,“ popisuje Valeš.

Po osobních zkušenostech se rozhodl udělat něco, co by oboru letectví pomohlo a prospělo. „Vadilo mi, že v době, kdy je na vše plno různých aplikací a moderních technologií, je v privátním letectví plno věcí neinovováno a tím neefektivních,“ vysvětluje Valeš.

Lidé, co si lety mohou dovolit naopak začali privátních letadel využívat více, jelikož normální linky v provozu nejsou, nebo se bojí o své zdraví. Daniel Valeš zakladatel startupu Strafos

Zaměření startupu se proměňovalo s časem. „Chvilku trvalo, než jsme si ujasnili priority. Momentálně se však orientujeme na revenue a cost management privátních letadel. To znamená, že jsme schopni poskytovatelům soukromých letadel předložit detailní přehled o nákladech a profitech každého letu,“ vysvětluje Valeš.

Protože na sledování letadel používal Strafos satelitní data, splňoval tak kosmický přesah, který je jednou z podmínek při vstupu do ESA BICu.

„Připravovali jsme se na to asi půl roku. Byla to pro mě úplně nová zkušenost, vstoupit do takového projektu. Cílem bylo sestavení algoritmu, který by pomocí satelitu s ADS-B přijímačem a aktuální polohy letadla dokázal porovnat predikované a aktuální náklady na let,“ říká Valeš. V rámci inkubátoru nejvíc využíval byznysové poradenství a networking.

Hlavním cílem firmy je především optimalizovat návaznosti letů a tím spojených prázdných přeletů. „Jen třeba 30 minut letové hodiny stojí provozovatele na větším tryskáči dva tisíce euro, a s tím se dá už dobře pracovat,“ říká zakladatel Strafosu.

Ještě letos má Valeš ambice rozšířit se dál po evropském trhu. „Zatím působíme jen tady, pro pilotní provoz tu však máme dostatečnou škálu tryskáčů různých velikostí,“ uvádí.

I přesto, že letecký průmysl velmi utrpěl současnou situací během koronavirové pandemie, v oblasti privátního letectví paradoxně nic tak tragického nepřišlo. „Lidé, co si lety mohou dovolit naopak začali privátních letadel využívat více, jelikož normální linky v provozu nejsou, nebo se bojí o své zdraví. Provozovatelé si zároveň uvědomili důležitost svého revenue managementu, takže se snaží lety zefektivnit, což nám hraje do karet,“ dodává Valeš závěrem.