Prodejce Shein slíbil zaměstnancům lepší podmínky. Přesčasy jsou stále běžné

Public Eye navázala na svou zprávu z roku 2021, která zjistila, že¨mnoho zaměstnanců na šesti pracovištích v Kantonu odpracovává nadměrné množství přesčasů. Pro svou novou zprávu skupina loni v létě vyzpovídala třináct zaměstnanců šesti továren v Číně, jež dodávají výrobky společnosti Shein. Nadměrné přesčasy byly pro mnoho pracovníků stále běžné.

Zástupci firmy BBC sdělili, že usilovně pracuje na řešení otázek, na které zpráva Public Eye upozornila. Dosáhla prý významného pokroku ve zlepšování podmínek.

Společnost Shein od svého založení v roce 2008 rychle rostla. Jako jeden z mnoha internetových podniků zaznamenala rozmach během výluk v souvislosti s pandemií koronaviru.

Firma nabízí širokou škálu levného oblečení. Využívá analýzu dat k předvídání poptávky zákazníků a výrobě oděvů v malých sériích. Prodej podporuje kampaněmi na instagramu, TikToku a na dalších sociálních médiích. Postupně se stala jedním z největších prodejců módy na světě.

Rychlost je klíčová

Shein se spoléhá na tisíce dodavatelů třetích stran i na smluvní výrobce v blízkosti svého ústředí v Kantonu. Je tak schopna dodat nové zboží do několika týdnů, nikoli měsíců.

„Pracuji každý den od osmi ráno do půl jedenácté večer a každý měsíc si beru jeden den volna. Další dny volna si nemohu dovolit, protože to stojí příliš mnoho peněz,“ uvedl pro Public Eye jeden ze zaměstnanců, který u šicích strojů pracuje již dvacet let.

Dotazovaní ve věku od 23 do 60 let uvedli, že pracují v průměru dvanáct hodin denně, do čehož se nezapočítávají přestávky na oběd a večeři. Obvykle jsou v práci šest až sedm dní v týdnu. Dodali, že jejich mzdy se od doby, kdy se švýcarskými výzkumníky mluvili poprvé, téměř nezměnily a pohybují se v rozmezí šest až deset tisíc jüanů měsíčně (19 až 32 tisíc korun).

Podle organizace Asia Floor Wage Alliance činí životní minimum v Číně přibližně 6 512 jüanů (20 745 korun). Kodex chování společnosti Shein pro její dodavatele uvádí, že zaměstnanci by neměli včetně přesčasů pracovat déle než 60 hodin týdně. Společnost uznala, že se jedná o dlouhodobý problém, když na něj Public Eye poprvé upozornila v roce 2021.