Temu vstupuje na český trh. Zatím vládne hlavně reklamě, nabízí výrazné slevy

Temu je čínské internetové tržiště (s částečně americkým kapitálem), které má ambici být dostupnější alternativou zavedenému AliExpressu či Sheinu. Přestože v Česku nemá žádné významné lokální zastoupení – a jeho česká verze je jen strojovým překladem bez hlubší lokalizace – je aktuálně vůbec nejstahovanější e-commerce aplikací na českém internetu. Vedle masivního marketingu zákazníky oslovuje kombinací široké nabídky a velmi nízkých cen.

Drtivá většina zboží k zákazníkům putuje z Číny s relativně pomalým doručením v řádu dvou týdnů a více. Přesto má Temu šanci uspět.

„V případě udržení solidní úrovně zákaznické zkušenosti, zejména kvality zboží a doručení, si Temu může i z českého trhu ukousnout významný podíl a časem doplnit i zboží od lokálních prodejců s rychlejším doručením. Na relativně menším českém trhu bych to však v nejbližších letech neočekával,“ komentuje David Antoš, analytik ze společnosti Boston Consulting Group.

Reklamu směřuje Temu zejména na internet. „Tento e-shop obsadil přední pozice na platformě Google a vytlačuje konkurenci. Ubírá pozice velkým hráčům jako je Allegro a Alza, ale zejména to pociťují již nyní menší e-shopy. Ty, které nebudou mít vybudovaný silný brand, může Temu výrazně ovlinit, nebál bych se říci i položit,“ popisuje Michal Finta, marketingový konzultant, zakladatel a majitel společnosti BrandBoost.

Podle Finty umí Temu také získat a udržet pozornost svých návštěvníků. „Sází totiž na gamifikovanou online nákupní zkušenost, která lidi udržuje na stránkách či v aplikaci déle, než se to daří konkurentům. Láká zákazníky do zapojení v různých aktivitách, zejména online gamingu. Nevýhodou je pak nevyrovnaná kvalita produktů,“ dodává Finta.

Temu se snaží ukrojit co největší kus z amerického, ale i evropského trhu, a to i přes obrovské finanční ztráty. Podobnou strategii zvolilo také nedávno vstupující polské Allegro, kdy zboží prodávali pod cenou, nebo nabízelo pro zakazníky některé služby zdarma – a ve třetím kvartále kvůli tomu vykázalo ztrátu přes půl miliardy korun.

Nekalé praktiky ničí českou konkurenci

Po Novém roce se Temu vytasilo ještě s větším kalibrem a začalo inzerovat na velké množství českých značek z různých oborů. Nastavit přes Google cílenou kampaň za peníze není totiž žádný problém.

„A co hůř, oni se ani nebojí do takové reklamy použít jejich vlastní brand, což není úplně právně v pořádku,“ popisuje Jakub Herrmann ze společnosti Placement.cz, která se zabývá PPC reklamami a dodává, že zatím však neví o žádné značce, že by zahájila významné právní kroky.

Podle Herrmanna trvala intenzivní kampaň trvala jen několik dní a nejspíš šlo o test. Nebo o chybu. „Veškeré tyto reklamy jsou již stažené a nedají se najít. To znamená, že do tohoto nástroje aktuálně neinvestují,“ popisuje expert na PPC reklamy.

U celého Temu je navíc velmi zajímavé to, že cílí reklamou na značky, ovšem podobný sortiment na svém webu nenabízejí. „Například společnosti vyrábějící nábytek nám hlásily, že Temu cílí na jejich značku, ovšem žádný nábytkařský sortiment na Temu nanajdete – a totéž třeba u komerců,“ popisuje Herrmann a dodává, že reklamní kampaně bez konkrétních cílů Temu jede opravdu masivně.

„Může to být buď tím, že se jim extrémně daří, nebo jsou naopak zoufalí a snaží se to přetlouct silou,“ domnívá se Jakub Herrmann.

Co stojí za nízkými cenami

Většina obchodníků a zákazníků Temu přirovnávají ke známým čínským platformám, jako je AliExpres, Wish – ale hlavně k Shein. Ten funguje na stejném konceptu, tedy produkty se vyrobí v továrně, pošlou do distribuce a pak je společnost s přirážkou doručuje k zákazníkovi, ať už v USA, nebo na evropském trhu.

Ovšem cenami se tito čínští konkurenti (AliExpres, Wish, Shein) zdaleka nepřibližují k Temu, které nabízí spousty opravdu výrazně zlevněných produktů, od lahviček na parfémy (třeba za sedm korun), elektrický mixér na šlehání kávy (28 korun), počítačovou klávesnice (375 korun) až po oblečení (pět párů ponožek za 42 korun).

Kromě neuvěřitelně nízkých cen může Temu za svou popularitu vděčit i své strategii dávat zboží zdarma uživatelům, kteří tržiště propagují na svých sociálních sítích a přimějí své přátele a rodinu k registraci.

Nízkou cenu umožňuje několik faktorů. Mimo jiné je to výroba v gigantických sériích, levná pracovní síla, nekvalitní materiály a zpracování nebo nulové výdaje na certifikaci a všechno okolo bezpečnosti zboží.

Namístě je také varovat zájemce o levné produkty, že některé zboží na Temu může být v Česku zemi považováno z hlediska zákona za problémové – může se jednat o nevyhovující elektrická zařízení, předměty určené pro osobní obranu, falzifikáty známých značek nebo třeba předměty, opatřené nezákonnou symbolikou.