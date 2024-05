Psí aerolinky zahájily provoz. První let byl vyprodaný, cenám navzdory

Podle generálního ředitele aerolinek Bark Air Matta Meekera podnikatelský nápad vzešel ze snahy přepravit jeho německou dogu. „Nemohl jsem s ním cestovat na dlouhé vzdálenosti. Měl jsem představu, že by mohla existovat letecká společnost, která by se starala o psy,“ uvedl pro agenturu Reuters.

„Psům vycházíme vstříc, snažíme se snížit jejich úzkost a stres, aby měli v letadle co nejpohodlnější zážitek a nebáli se,“ doplnil Meeker.

Aerolinky slibují během letu občerstvení. Kabina má být také vybavena uklidňujícími pomůckami, jako jsou feromony, hudba či ručníky, aby se psi cítili pohodlně.

Další destinace

Letadla jsou navržena pro 15 psů a jejich majitelů. Společnost nicméně na svém webu uvádí, že nebude prodávat více než deset letenek na jeden let, aby měli lidé i zvířata dostatek prostoru.

Aerolinky létají mezi New Yorkem a Los Angeles a mezi New Yorkem a Londýnem.

Cena jednosměrné letenky z New Yorku do Los Angeles pro psa a jejího majitele je 6 000 dolarů (zhruba 140 000 Kč), letenka z New Yorku do Londýna pak vyjde na 8 000 dolarů (asi 180 000 Kč). Meeker říká, že by se ceny mohly v budoucnu snížit.

„Na začátku fungujeme se ztrátou. Do budoucna máme docela jasnou cestu, jak snížit cenu pro spotřebitele a snížit naše náklady. Přijde to s růstem a více trasami,“ uvedl Meeker.

Podle agentury Reuters společnost obdržela na 15 tisíc požadavků ohledně přidání nových destinací, aktuálně zvažuje přidání letů do Paříže, Milána, Chicaga, Seattlu a sezonních destinací na Floridě a Arizoně.

„Doufám, že dokážeme vytvořit zážitek, který nadchne každou rodinu, která chce cestovat se zvířaty,“ uzavřel generální ředitel aerolinek Bark Air Matt Meeker.