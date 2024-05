Župan Big Lebowského za čtyři miliony. V Los Angeles se draží filmové rekvizity

Pestrobarevný taneční parket z trháku z roku 1977 s Johnem Travoltou v dražbě figuruje s odhadovanou cenou přibližně 300 000 dolarů (6,7 milionů Kč). Herec v roli Italoameričana Tonyho Manera se po ní vykrucoval za zvuků soundtracku skupiny The Bee Gees. Podlaha je uložena na třech pojízdných produkčních vozících, ve dvou bednách a jednom kufru. Informaci přinesl portál The Guardian.

Mezi dalšími 1 300 položkami je například prototyp rekvizity Archy úmluvy, který byl použit při natáčení filmu Dobyvatelé ztracené archy z roku 1981 s Harrisonem Fordem. Odhadní cena tohoto předmětu se pohybuje od 50 000 až 70 000 dolarů. Archu nabízí k prodeji tvůrce vizuálních efektů Peter Stoltz, který již dříve dovolil svému synovi, aby ji vzal do americké verze pořadu Antiques Roadshow. Odborník v tomto pořadu odhadl její hodnotu na 80 000 až 120 000 dolarů.

Filmoví znalci anebo fanoušci si zde mohou přihodit také na kostýmy či rekvizity z kriminální komedie bratří Coenů Big Lebowski (1998). K mání je například bowlingová košile a kostkované šortky nebo pyžamový komplet, který nosil ve filmu Jeff Bridges, mají odhadní cenu 100 000 až 200 000 dolarů.

„Podařilo se nám shromáždit ohromující sbírku více než 1 300 nejslavnějších a okamžitě rozpoznatelných artefaktů popkultury, která je příkladem toho nejlepšího ve své třídě,“ uvedl David Goodman, výkonný ředitel aukční síně Julien’s Auctions

Čtyřdenní online aukce s názvem Hollywoodské legendy: nebezpečí, katastrofy a disko je spojena s výstavou a v Los Angeles proběhne od 12. do 15. června 2024. Část výtěžku bude věnována charitativní iniciativě Share Our Strength No Kid Hungry.

Kdo by měl zájem asi o nejslavnější rekvizitu z filmu Big Lebowski – fialový župan, má ale smůlu. Přestože byla odhadovaná cena od 30 do 50 000 dolarů, po pětadvaceti příhozech se ještě před začátkem aukce prodal za 169 000 dolarů, tedy asi 3,8 milionu Kč.