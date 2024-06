Kdo vládne ruským regálům. Jak Coca-Cola odešla a zároveň neodešla z Ruska

Poté, co v únoru roku 2022 překročila Putinova vojska ukrajinské hranice, byla společnost Coca-Cola Co. mezi prvními nadnárodními společnostmi, které se zavázaly, že na protest odejdou z Ruska. Ve snaze vyhnout se bolehlavu spojeného s dodržováním očekávaných západních sankcí vůči Kremlu požádala společnost své tamní partnery, aby stáhli produkt z obchodů, zastavili dodávky sirupu do sodovkových postmixů a přestali vyrábět její nápoje.

O dva roky později je charakteristické je červeno-bílé logo stále snadno k nalezení v supermarketech a restauracích po celé zemi. A pokud se mezi její produkty započítá i ruská novinka s názvem Dobryj Cola prodávaná v plechovkách s pozoruhodně povědomým červeným odstínem a chutí, kterou by od originálu dokázal rozeznat jen málokdo, zůstává Coca-Cola vedoucím výrobcem perlivých nápojů v Rusku, píše agentura Bloomberg.

Stáhli jsme se, zní z USA

Dobryj Colu vyrábí v Rusku společnost Multon Partners, stáčírna vlastněná samostatnou společností Coca-Cola HBC. Ta je kótovaná na londýnské burze a americká mateřská společnost v ní vlastní 21procentní podíl. Když HBC po invazi přestala vyrábět kokakolu, společnost Multon okamžitě zavedla na trh Dobryj Colu. Ta se brzy stala nejoblíbenější perlivou limonádou v zemi.

Podle výzkumného portálu Prodazhi.rf zaujímá Dobryj Cola nyní 13 procent trhu. „Zisky z prodeje Coca-Coly v Rusku se pouze přesunuly na Coca-Colu HBC, která díky úspěchu Dobryj Coly získala podíl na trhu,“ vysvětluje Garrett Nelson, analytik společnosti CFRA Research.

Dokonce i samotná kokakola je v zemi stále běžně dostupná. Dováží se například z Gruzie nebo Kazachstánu. Po invazi totiž Rusko přijalo zákon umožňující prodej značkového zboží bez souhlasu vlastníka ochranné známky. Výsledkem je, že kamiony proudící z těchto zemí přes hranice importují nespočet beden a Rusové, kteří mají chuť na pravou kolu, si ji stále mohou koupit. Jen díky těmto dovozům se Coca-Cola stala v Rusku limonádou číslo 3, která podle údajů společnosti Prodazhi zaujímá 6 procent ruského trhu.

Výše uvedené však neznamená, že by společnost Coca-Cola „odchodem“ z Ruska neutrpěla. Společnost Coca-Cola HBC uvádí, že objemy jejích prodejů v Rusku loni vzrostly o 12 procent. Stále ale zůstávají téměř o třetinu nižší než v roce 2021, kdy byla kokakola nejprodávanějším nealkoholickým nápojem s 26procentním podílem na trhu. Přestože americký nápojář profituje z popularity Dobryj Koly a z vedoucího postavení firmy Multon na trhu s nápoji, atlantská společnost stále tvrdí, že se z řízení této operace stáhla.

Napjatý průmysl

Společnost Coca-Cola není zdaleka jediná, která Rusku dala sbohem jen naoko. Společnost PepsiCo Inc. v září 2022 oznámila, že tam přestala vyrábět a prodávat Pepsi, Mountain Dew a 7Up a její podíl na trhu se propadl. Pepsi však brzy na trh uvedla novou kolu Evervess a zvýšila výrobu nápoje Frustyle podobného ovocné mirindě v půltuctu svých závodů v zemi.

V loňském roce vzrostly tržby ruské jednotky PepsiCo za nápoje o 12 procent na 209 miliard rublů (66,2 miliard Kč), jak vyplývá z jejích zpráv místním daňovým úřadům. Tržby v oblasti dětské výživy a mléčných výrobků loni vzrostly o 10 procent na 129 miliard rublů (40,8 miliard Kč). Společnost PepsiCo se k tomu odmítla vyjádřit.

Podle výzkumu Yale School of Management od roku 2022 více než 1 000 nadnárodních společností uvedlo, že omezují své aktivity v Rusku. Mnohé z nich však v Rusku zůstaly nadále. Společnosti Unilever a Nestlé, které tam mají rozsáhlé výrobní závody, se zprvu zdráhaly prodávat s obrovskou slevou, kterou Kreml požadoval jako daň za odchod.

Dánskému pivovaru Carlsberg a jogurtovému gigantu Danone při snaze odejít ruské úřady zabavily aktiva, i když Danone nakonec vyjednal prodej společnosti, kterou vláda upřednostňovala. Francouzský provozovatel supermarketů Auchan, maloobchodní prodejce oděvů Benetton Group a řetězce restaurací Subway a TGI Fridays pokračují v Rusku v činnosti bez zjevných plánů na jakékoli omezení.

Pro společnosti, které v zemi stále působí, je repatriace zisků obtížná. K vyvedení peněz ze země firmy potřebují těžko získatelné povolení. Zisky jsou však značné. Díky válečným výdajům ruská ekonomika loni vzrostla o 3,6 procenta, což pomohlo snížit nezaměstnanost na historické minimum 2,6 procenta a prudce zvýšit mzdy. „Uvolněná fiskální politika pumpuje do veřejného sektoru rekordní množství peněz,“ říká Taťána Orlovová z prognostické společnosti Oxford Economics. „A ruský trh práce je tak dál extrémně napjatý,“ uzavírá podle Bloombergu.