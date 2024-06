Stroj není možné napálit, říká slovenský expert k zálohomatům

Zálohový systém běží na Slovensku už dva a půl roku. S jakými nejčastějšími problémy jste se za tu dobu setkali?

Opakovaně řešíme problémy s čištěním. Je potřeba se o zálohomat starat, proces čištění je velmi důležitý. Do zálohomatu vstupují například obaly, které obsahují cukr, vstupují tam obaly od piva. Uvnitř obalu vždycky zůstanou nějaké zbytky, ty pak mohou zaschnout.

Pokud zálohomat nečistíte pravidelně, systém pak nemusí rozpoznat tvar obalů nebo třeba neumí přečíst EAN kód. Systém vyhlásí poruchu a obaly nevezme. Většinou však stačí přístroj jen vyčistit.

Zálohomaty v číslech Tomra dodala do obchodů na Slovensku zhruba 1580 zálohomatů plus asi 300 přístrojů staršího typu jen na sklo. Jeden přístroj má pořizovací cenu v řádu desítek tisíc eur. Návratnost se podle nastavení poplatků v systému záloh pohybuje od tří do sedmi let.

Lidé jsou vynalézaví a slovenská média už informovala o různých podvodech, například o petce na šňůrce, která se dá do automatu vkládat opakovaně, nebo o falešných etiketách...

Můžu s klidem říct, že falešné etikety i šňůrka na láhvi jsou hoaxy. Náš zálohomat není možné takto napálit. Stroj v milisekundách vyhodnocuje různá kritéria, například tvar láhve, EAN kód, délku láhve, průměr láhve, váhu láhve, materiál.

Automat má šest kamer s vysokým rozlišením. Pokud se budeme bavit konkrétně o té šňůrce, přístroj rozpozná, že tam je nějaké lanko, které nemá být součástí produktu, a láhev nebude akceptovat.

Paradoxně se však stroj nesnaží podvést jen zákazníci, více nad tím spekulují spíše zaměstnanci obchodu. Ti jsou se strojem a technologií v kontaktu celý den a přemýšlejí. Jenže stroje jsou všechny online. Jakýkoliv úkon, například otevření dveří, výměna pásky, výměna koše, se u nás online monitoruje, a jakoukoliv podezřelou transakci, která se vymyká z nějakého standardu, jsme schopni identifikovat. Už se nám pár takových pokusů podařilo zachytit.

Přístroj však láhev nemusí vzít ani v případech, kdy zákazník nemá podvodné úmysly. Jaké jsou nejčastější důvody, proč se tak stane?

Nejdůležitější je, aby nebyl poškozený EAN kód. To je absolutně klíčový parametr. Pokud bude poškozený, přístroj láhev nebude akceptovat.

Důležitý je také tvar. Láhve se vracejí nestlačené. Je to proto, aby si lidé doma netiskli EAN kódy, nelepili je na jakékoliv láhve a nešli je vracet. Je velice důležité, aby byla korelace mezi EAN kódem a tvarem láhve. To stroj dokáže identifikovat a spárovat.

Jak je možné, že jde vrátit i láhev, která nemá víčko?

Máme nastavenou i délku láhve a akceptujeme nějaký parametr vůle, je to i kvůli víčku. PET láhev může mít na délku například 35 centimetrů. A pokud tam necháte víčko, tak má 37 centimetrů. Umíme si na přístroji nastavit míru tolerance na délku a je nám úplně jedno, zda tam víčko bude, anebo nebude.

Tento parametr je tam i kvůli tomu, že plastová láhev v zimě a v létě má rozdílnou délku. V zimě se smršťuje, v létě roztahuje. To byste nevěřila, jak dokáže ten materiál pracovat. Pokud si necháte v zimě na balkóně plastové lahve a půjdete je vrátit do obchodu, tak budou menší, než kdybyste to udělala v létě.

Je možné aktuálně možné na Slovensku vrátit PET láhev, která byla zakoupená v Česku?

Taková situace může nastat, a to v případě, že láhev má mezinárodní EAN kód. Pokud Coca-Cola na Slovensku vyrábí láhve s mezinárodními etiketami, které mají stejný EAN kód na slovenském i českém trhu, a na český trh umístí láhev se symbolem Z, je možné pak láhev vrátit na Slovensku.

V případě mezinárodních EAN kódů pak ale výrobce platí správci systému vyšší „industry fee“ (poplatek, který výrobce hradí do zálohového systému za každý zálohovaný obal uvedený na trh, pozn. red.). Takže správce očekává, že se může vrátit obal z jiných států, výrobce ale zaplatí více na začátku při uvedení láhve na trh.

Za takovou láhev dostane člověk na Slovensku zálohu zpátky? I pokud ji v Česku nezaplatil?

Ano, získá patnáct centů.

Jak se toto bude řešit v případě, pokud bude zálohování v Česku a okolních zemích? Chystá se například i v Polsku...

Všechno závisí na tom, jaký budou mít výrobci nastavený vztah se správcem zálohového systému. Pokud bude mít Coca-Cola mezinárodní EAN kód, který bude platný pro český, slovenský, polský i maďarský trh, v tom případě by mohlo jít vrátit v jakémkoliv z těchto států.

Výše záloh není všude stejná. Nenajdou se pak lidé, kteří budou láhve vozit z jedné země do druhé, protože v té druhé je vyšší záloha?

Pokud vezmeme příklad Slovenska, v okolí žádné země zálohový systém neměly. Pokud se ale dostaneme do situace, kdy většina zemí bude mít zálohový systém, přestává být zajímavé vozit láhve do jiné země jen kvůli dvěma nebo třem centrům. Nevyplatí se to, ekonomicky to nedává vůbec smysl.