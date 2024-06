Německo jako vetešnictví. Země je na cestě k rozvojové zemi, varuje šéf burzy

Se svou kritikou německého pojetí hospodářské politiky přišel šéf společnosti Deutsche Börse během letního dubna na akci, kterou pořádal bavorský hospodářský poradní sbor. Nahrávka jeho vystoupení kritizujícího hospodářskou politiku spolkové vládní koalice se však dostala na veřejnost až krátce před eurovolbami. Jejím tématem byla otázka přilákání většího množství investic do Německa a Bavorska,“ píše rakouský portál Der Standard.

„Mám jasné poznatky o tom, co si investoři myslí o dnešním Německu. Jedno je jasné. Naše pověst ve světě ještě nikdy nebyla tak špatná. Z hospodářského hlediska jsme na nejlepší cestě stát se rozvojovou zemí. To, co se děje, je šílenství,“ komentuje situaci čtyřiašedesátiletý šéf významné německé instituce.

Podle posledních statistických dat se hrubý domácí produkt Německa po poklesu o 0,5 procenta v závěru roku 2023 v prvním letošním čtvrtletí zvýšil mezičtvrtletně o 0,2 procenta. Čísla však daleko zaostávají za hospodářskými výsledky, jichž průmyslově a exportně orientované Německo dosahovalo zejména před rokem 2016.

„Kam se poděly německé ctnosti? Už nevíme, proč bychom tu měli investovat. Stali jsme se vetešnictvím. Před dvaceti lety Německo těžilo z globálního obchodu, ale nyní jsou hnacím motorem technologie. Digitalizace tu nepostoupila,“ doplňuje Weimer.

Německá ekonomika stagnuje

Weimer není ve své kritice sám. I řada dalších expertů dlouhodobě varuje, že německé hospodářství, které je největší v Evropě a jehož kondice je klíčová také pro české firmy, může, ale nemusí mít to nejhorší už za sebou. Příliš pozitivní není ani německý odhadovaný hospodářský vývoj na dalších několik měsíců. Podle spolkové vlády se německé HDP za celý rok 2024 zvýší pouze o 0,3 procenta. Průmysl bojuje s vyšší cenami energií, nižším odbytem a zpátky se svou spotřebou se drží i německé domácnosti.

Někteří odborníci ale dodávají, že Weimer to ve svých výrocích přehání. „Německo rozhodně není na cestě se stát rozvojovou zemí,“ vysvětluje například analytik Gabriel Felbermayr. Weimerův postoj podle něj však ukazuje především na míru odcizení mezi ministrem hospodářství Habeckem a mnoha manažery špičkových podniků.

Felbermayr však připouští, že německá ekonomika nedosáhla od roku 2017 žádného hospodářského pokroku. „Situace není v současnosti přívětivá k podnikatelům,“ říká Felbermayr. „To je nepříjemná zpráva zejména pro šéfa burzy,“ uzavírá podle Der Standardu.