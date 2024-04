Nové aerolinky nabízejí letenky pro psy, cena začíná na 6 000 dolarech

Nové aerolinky budou provozovat lety mezi New Yorkem a Los Angeles jednou týdně v každém směru, mezi New Yorkem a Londýnem pak dvakrát měsíčně. Cena jednosměrné letenky na trase přes Atlantik začíná na 8 000 dolarech (190 000 Kč). V ceně je místo pro jednoho psa a jeho majitele.

První odlety jsou naplánovány na 23. květen. Letadla jsou podle společnosti navržena pro 15 psů a jejich majitelů. Společnost nicméně na svém webu uvádí, že nebude prodávat více než deset letenek na jeden let, aby měli lidé i zvířata dostatek prostoru.

Místo podle výběru

Čtyřnozí cestující mohou sedět v kabině letadla kdekoliv: na sedadle, podlaze nebo klíně majitelů. Na vodítku budou muset být pouze v době vzletu, během přistání a turbulencí, jinak jsou vodítka na dobrovolné bázi.

Během letu bude psům poskytováno občerstvení. Kabina má být také vybavena uklidňujícími pomůckami, jako jsou feromony, hudba či ručníky, aby se psi cítili pohodlně.

„Zjistíme, zda jde o službu, kterou svět chce a kterou si cení,“ říká Matt Meeker, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Bark Air. „Budeme mít spoustu času to zjistit,“ doplnil. Společnost na svých stránkách také zmiňuje, že během léta plánuje přidat další trasy.

Přidalo se i Rusko

Bark Air není první leteckou společností, která se zaměřila na zvířata. V roce 2007 byla v USA založena společnost Pet Airways, která se specializovala výhradně na přepravu domácích mazlíčků, převážně na psy a kočky.

Cena letenky se tehdy obvykle pohybovaly od 500 do 1 200 dolarů (tj podle aktuálního kurzu od 12 000 Kč do 29 000 Kč). Zvířata cestovala v přepravkách a palubní personál je musel během letu pravidelně kontrolovat. Celkem se do letadla vešlo asi pět desítek přepravek. Firma se nicméně zanedlouho dostala do finančních problémů a v roce 2011 ukončila svůj provoz. Během svého působení přepravila asi devět tisíc zvířat.

Služby přepravy zvířat zavedla v dubnu letošního roku také ruská společnost Aeroflot, zvířata budou moci být přepravována v přepravce na sedadle spolujezdce. „Služba bude k dispozici průběžně na vlastních letech Aeroflotu a letech jeho dceřiné společnosti Rossiya Airlines provozovaných pod kódem SU,“ uvedla společnost v prohlášení. Cestující bude moci přepravovat přepravku na dalším sedadle se zvířetem v jakékoliv třídě.