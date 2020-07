Zábava během letu na Mars? Virtuální realita od Čechů umožní nejen to

VRgineers funguje od roku 2017 a z původních čtyř zaměstnanců se za tři roky rozrostl na téměř 50. Zakladatel startupu Marek Polčák byl technologický nadšenec už od mládí.

„V podnikání jsem byl aktivní už od střední školy. Hned co to šlo, udělal jsem si živnostenský list, začal jsem opravovat počítače a dělat 3D grafiku. Na vysoké škole jsem s pár přáteli založil firmu na vývoj softwaru,“ vzpomíná Polčák na své začátky v podnikání.

K virtuální realitě se dostal postupně. „S kamarádem jsme chtěli udělat virtuální přelet nad Prahou. Pronajali jsme si prostory pod Václavským náměstím, všechno jsme nasnímali, ale výsledek nebyl úplně kvalitní a hodně lidem se zážitek nelíbil kvůli kvalitě brýlí pro virtuální realitu. Snažil jsem se tedy sehnat lepší brýle, ale žádné takové neexistovaly. Postupně jsem začal nejprve vyhledávat firmy, které na tom pracovaly, některé jsem dokonce i zainvestoval, ale nic z toho nevzešlo. Proto jsme se do toho dali sami,” vysvětluje Polčák vznik VRgineers.

Speciální souprava pro simulování virtuální reality od VRgineers funguje na podobném principu jako televize.

„Je to jen s tím rozdílem, že si soupravu dáte na hlavu a místo toho, abyste obraz viděli v rámu před sebou, ho vidíte všude kolem sebe a on se mění s tím, jak se hýbete prostorem. Chceme vyvinout zařízení, které je schopné odsimulovat téměř cokoliv, a aby uvěřitelnost virtuálního prostředí byla stejná, jako je uvěřitelnost prostředí reálného,” popisuje Polčák.



VRgineers se do ESA BICu dostali až na druhý pokus. Nyní se však v brněnské části inkubátoru s pomocí Jihomoravského inkubačního centra snaží dokončit virtuální kokpit pro výcvik pilotů.



Virtuální realita pomůže kosmonautům

„Hodně pracujeme s civilními a armádními piloty a díky tomu jsme zjistili, že naše technologie je vhodná i pro kosmonauty. Začali jsme dokonce spolupracovat s NASA,“ říká zakladatel startupu.

Firma by do budoucna chtěla zajistit zlepšení podmínek pro kosmonauty na dlouhých misích, které by mohly mít pozitivní dopad na jejich psychický stav.

„Standardní doba letu na Mars je něco okolo tří let. Pokud budete tři roky zavření ve velmi malém prostoru, určitě vás to poznamená. Chtěli bychom vytvořit technologii, díky které by se kosmonauti alespoň virtuálně mohli na chvíli vrátit domů, mohli vidět své blízké a komunikovat s nimi. Chceme, aby se měli na co těšit a mohli například virtuálně prozkoumávat nové země a zabavit se,” vysvětluje Polčák.



Klienti VRgineers jsou momentálně především inovativní mezinárodní korporace. „Současná verze naších brýlí XTAL stojí 7200 dolarů, vlivem čehož jsou dostupné především pro velké společnosti, s rozšiřující se výrobou je ale možné, že se již brzy objeví u mnoha koncových zákazníků, kterými mohou být piloti či automobilový závodníci. Pro běžné zákazníky, kteří by zařízení používali pro pobavení doma, je to ale stále příliš vysoká cena,” říká marek Polčák.

Technologická budoucnost Česka je příznivá

Nejvíce úsilí směřují VRgineers do takzvané mixované reality. „V mixované realitě by pilot viděl reálný záběr kokpitu, své ruce a mohl vše přirozeně ovládat. Veškeré okolí by ale bylo už virtuální,“ vysvětluje Polčák současný žhavý projekt.



Piloti by se tak mohli učit nejen umístění jednotlivých tlačítek, ale reálně by hmatem cítili, co je kde, a mohli trénovat svalovou paměť, aby se naučili zařízení bezpečně a efektivně ovládat.

I přesto, že podle slov šéfa VRgineers není český trh v technologiích tak daleko, jako například ten americký, a některé věci tu chybí, technologická budoucnost České republiky prý vypadá příznivě.

„Částečně bojujeme s dodavateli. Set se skládá asi ze sta kousků a některé součástky můžete sehnat třeba jen od dvou dodavatelů na světě. Co se ale týče mladých a nadějných talentů, tak máme jako Česká republika skvěle nakročeno a díky kvalitním vysokým školám jako je Karlova univerzita, ČVUT nebo VUT, ze kterých vychází šikovní lidé, jsme schopni vytvářet nejlepší technologie na světě,” uzavírá Polčák.