Dronů je moc a hrozí karamboly. Nová česká firma sladí dráhu jejich letu

„Ke startupu jsem se dostal jako slepý k houslím. Byl jsem do té doby zaměstnán na Fakultě informačních technologií ČVUT. Pak jsme s kamarády dostali nápad, že se přihlásíme na hackaton. Soutěž byla vlastně mimo náš obor, šlo o vesmírné technologie, kterým jsme se v té době nevěnovali. Nejprve jsme si moc nevěděli rady, ale pak nás napadlo, že sestrojíme identifikační zařízení pro drony, což je téma, kterému se nyní věnujeme,” říká zakladatel startupu Lukáš Brchl.

Díky zařízení se drony nesrazí mezi sebou, a zároveň nebudou ohrožovat ani ostatní účastníky letecké dopravy. „Děláme to vlastně kvůli tomu, že stávající drony nejsou vybaveny zařízením pro koordinaci ve vzdušném prostoru. Jen v Evropě už bylo prodáno pět milionů dronů a občas se stane, že drony překáží na letištích, nebo létají tam, kde létat nemají,” vysvětluje Brchl.

K určení pozice dronů používají data ze satelitů a polohu určuje s přesností na metry. Do budoucna by ale chtěli používat sofistikovanější přijímače a signály a určit polohu přesně na centimetry.

„Firmy už teď často řeší, že mají například nějakou elektrárnu, kterou chtějí monitorovat a snímat pomocí několika dronů, ale nikdo tento plán nechce realizovat, jelikož hrozí, že by se drony mohly srazit a spadnout do elektrárny. Stále se tak používá maximálně jeden bezpilotní prostředek. Což je škoda, protože vzdušný prostor je opravdu veliký a více dronů by zefektivnilo spoustu věcí,” říká Lukáš Brchl.

Budoucnost startupu přeje – brzy mají začít platit nové směrnice pro lety dronů. „Mnoho firem si pak naše zařízení koupí, protože jim to ulehčí dodržování platných nařízení. Stále řešíme, zda budeme poskytovat službu v rámci předplatného, anebo nastavíme nějakou fixní cenu. Obchodní model ještě ladíme,” říká Brchl.

Do kosmického inkubátoru se Dronetag dostal náhodou. „O ESA BICu jsme se dozvěděli na hackatonu, jelikož ho pořádal CzechInvest. S nimi jsme se pak sešli na nějakých jednáních a domluvili jsme se, že se do inkubátoru přihlásíme. V následujících měsících jsme se snažili sestavit první prototyp zařízení, dělali jsme průzkum trhu a zjišťovali jsme, zda a za jakou cenu by si někdo náš výrobek koupil,“ vzpomíná Brchl.

Z počátečních rozsáhlých plánů se Dronetag zaměřil na řešení primárních funkcí pro bezpečnost letového provozu, ke kterým plánuje postupně přidávat další periferie. V budoucnu tak může jít například o reproduktor pro koordinaci záchranných operací, různé druhy senzorů pro sběr dat, nebo spouštěcí mechanismus pro doručování zásilek.

„Do budoucna bychom byli rádi hlavními zprostředkovateli bezpečného létání. Máme vizi, že by se naše zařízení mohlo rovnou při výrobě dávat do dronů a pomáhalo tak ke zlepšení provozu ve vzdušném prostoru na globální úrovni. Český trh je na tohle velmi malý, je tu registrovaných asi 1500 dronů. Cílíme proto na Západní Evropu, kde jsou drony více zažité,” uzavírá zakladatel startupu Brchl.