OSVČ mohou založit odbory. Už to nebude kartel, vyplývá z pokynů komise

Živnostníkům, kteří fungují de facto v roli zaměstnanců, nově Evropská komise dovoluje, aby se sdružovali za účelem kolektivního vyjednávání, aniž by to bylo vnímáno jako zakázaná kartelová dohoda. Vyplývá to z aktuálních pokynů EU ke kolektivním smlouvám.